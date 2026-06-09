Homenaje al Guerrillero Heroico y al Titán de Bronce desde la Plaza del Che

La Plaza de la Revolución "Ernesto Che Guevara", de Santa Clara, Catedral de los sueños y de las causas justas del mundo; ya inició un amplio programa de actividades para honrar el cumpleaños 98 del Comandante Ernesto Che Guevara, y el181 del nacimiento del General Antonio Maceo, el Titán de Bronce.

Muchas motivaciones en medio de un escenario muy difícil para la nación, unen a los trabajadores de ese recinto, a los villaclareños, y las personas de bien del mundo, para evocar a dos grandes de nuestra historia, dice Reday René Armas Álvarez, director del Complejo Escultórico santaclareño.

«La fecha del 14 de junio nos vuelve a acercar a la historia, es un junio lleno de sucesos, acabamos de festejar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, muy vinculado con el Che y el Guerrillero Heroico, pero es que ambas personalidades, Maceo y Che, se unen en la lejanía del tiempo en que nacieron, por una causa común, todo ello en medio del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro», aseveró Armas González.

Ya se realizan en ocasión de la efeméride, actividades con círculos de interés, escuelas, hogares de impedidos físicos, de niños sin amparo filial, puntualizó el directivo.

Esta semana, por ejemplo, se realizaron conferencias magistrales acerca de aristas del pensamiento del Che, la ética y estética del trabajador del Museo, para perfeccionar el trabajo, mientras que este martes se efectuó la tradicional ceremonia de cambio de flores en el Memorial ante los restos de los Guerrilleros con niños de la educación especial.

Entre otras actividades de la jornada, Reday René Armas destacó que «este miércoles habrá una simultánea de ajedrez en el Palacio de los Deportes, el jueves 11 está previsto el lanzamiento del libro Palabras de un hombre sereno en la sala 28 de diciembre, y vamos a premiar el Concurso de fotografía, pasiones que estuvieron cerca del Guerrillero Heroico», acotó.

Como colofón de la jornada de tributo, ya se organizan otras iniciativas.

«Este viernes 12 hay en nuestra Plaza un cambio de atributos pioneriles, familias y pioneros se funden en ese momento trascendental en la vida de todos nosotros, el sábado 13 será el Fórum de base, con debates de investigaciones sobre nuestra labor, estudios del pensamiento del Che en nuestro accionar diario y el domingo 14 tendremos un cambio de flores con jóvenes trabajadores, estudiantes, vanguardias destacados».

Dijo además que se e cierra el homenaje en el Parque Maceo con el acto dedicado al Titán de Bronce, en el busto erigido a su memoria en la Rotonda de la Doble Vía, del Reparto Escambray en la capital de la provincia», puntualizó.

Según el director del Complejo «son tiempos de reflexión cuando la patria está amenazada, y es posible hacer más, con la toma de decisiones colectivas, con la entrega diaria, con búsqueda de soluciones, pensar cada día como vamos a enfrentar las más complejas tareas desde la unidad, desde la diversidad de criterios, fomentando el debate, cómo hacer un mejor país con el esfuerzo de todos, de ahí nuestras alianzas para el estudio del pensamiento del Che y llevar adelante el programa de mejoramiento del Complejo con las empresas del territorio con el apoyo del Partido y el Gobierno, con un entorno bello y respetuoso, en correspondencia con la historia que custodiamos; y todos los días vamos por más, consideramos que sí se pueden hacer cosas, y hablar de socialismo, no somos un estado fallido, somos un país bloqueado, somos un faro de esperanza para millones en el mundo».

Más adelante precisó como datos significativos que «este año han llegado a la Plaza más de 16 mil visitantes, en su mayoría extranjeros, habría que preguntarse por qué ya han llegado más de 5 millones 800 mil visitantes en estos 37 años a este altar de esperanza y solidaridad, este mundo tiene ansias de justicia, vale resistir y no dejarnos llevar por cantos de sirenas imperiales».

Finalmente aseveró «sería importante mirar este continente y mirar Gaza, debemos tener memoria, y esa memoria nos lleva al 16 de abril de 1967, cuando desde la selva boliviana llegó un mensaje a la Tricontinental del Che con vigencia total en estos momentos, cuando escribía: “Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo, es un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de América”, y sigue en pie ese llamado junto con el de Fidel, al recibir los restos del Che y seis de sus compañeros el 17 de octubre de 1967 cuando advertía «y juntos seguiremos luchando por un mundo mejor».

«Fidel y el Che nos siguen convocando hasta la victoria, no se puede fallar a la historia vivida», culminó el director del Complejo Escultórico.