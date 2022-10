Historias de fe y esperanzas (+Audio)

«Antes de existir la asociación, nosotros las personas ciegas y de baja visión vivíamos encerrados en las casas, no teníamos trabajo, no estudiábamos, no teníamos actividades culturales y recreativas. La ANCI se ha ocupado de reunirnos, hacer diferentes consejos para hacer actividades para todos los discapacitados visuales. Hoy por hoy tenemos hasta escritores, cantantes y músicos ciegos o baja visión reconocidos nacional e internacionalmente».

«Yo, por ejemplo, trabajo en la biblioteca Martí en el área para discapacitados. Precisamente en las actividades que se hacen en el consejo se incentiva la lectura, se llevan libros y se promocionan otros que tenemos en la sala».

«Yo antes trabajaba en el taller para discapacitados, hice el curso de bibliotecología y comencé a trabajar aquí en el año 2004».

La historia de Mayra es la de una mujer sabia, por eso ofrece sus conocimientos a otros que, como ella, suben cada peldaño en la línea de la vida.

