Historiadores villaclareños convocan a salvaguardar las páginas gloriosas de Cuba (+Audio)

Los historiadores villaclareños reafirman su postura al lado del proyecto social cubano en medio de las circunstancias tan difíciles que vive el país, con las duras marcas del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra la isla, el cerco a la entrada de combustible y las amenazas de una agresión militar.

Ante la escalada fascista, es preciso regresar a las páginas de gloria escritas por este pueblo y por tantos próceres, héroes y mártires, desde las gestas libertarias hasta la actualidad en nombre de la independencia de esta patria, afirman los afiliados al gremio.

Así lo declaró a la radio la máster en ciencias Arelys María Pérez Ruiz, presidenta de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Villa Clara.

«La posición de los historiadores cubanos y villaclareños ha sido siempre firme, de salvaguarda de nuestros valores más sagrados, de la preservación de nuestros principios antimperialistas y de defensa de nuestra Revolución», acotó.

En el escenario actual, cuando ha sido preciso tomar estrategias, incluso en el sector educacional, la máxima representante de la Unión de Historiadores en Villa Clara recuerda que hoy urge más que nunca revisitar el legado de patriotismo de nuestra isla, desde la resistencia de nuestros aborígenes contra el colonialismo español, la lucha de nuestros mambises en las gestas libertarias, la Guerra Necesaria concebida por nuestro José Martí, la batalla encabezada por jóvenes como Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena en la seudorrepública, hasta las proezas de la Generación del Centenario del Apóstol, y la altivez de quienes, conducidos por Fidel Castro, lograron la victoria de 1959, en una Revolución cuyo ejemplo nunca perdonó el Imperio norteamericano. Un pasado al que siempre hay que volver para saber hacia dónde vamos.

«La composición de los historiadores en Villa Clara es una amplia gama, desde los que trabajan en la preservación de los fondos que atesoran los museos, archivos y los que están en la docencia, y aunque las condiciones hoy son muy difíciles, nuestros profesores se empeñan en mantener firme la enseñanza de la historia con calidad», sentenció la reconocida investigadora.

Y es que hoy para defender la Patria es necesario buscar más información, leer en los libros, escuchar las voces de los protagonistas, beber en la savia de quienes lo dieron todo por este país; es un acto de fe y un pacto con el futuro, consideró la pedagoga.

«Es fundamental para los historiadores prepararnos, para reforzar la identidad, la soberanía, los sentimientos de amor a nuestra patria y a la patria latinoamericana, y, sobre todo, fortalecer ese conocimiento que nos lleva a entender el pasado y trazarnos nuevas metas para preservar nuestra identidad, nuestra nacionalidad, el orgullo de ser cubanos», concluyó.