Fortalece Quemado de Güines preparación combativa en Día Nacional de la Defensa 

Este viernes en Quemado de Güines se desarrolló el Día Nacional de la Defensa. La zona Panchito Gómez Toro fue escenario de un ejercicio práctico que simuló un posible ataque aéreo limitado contra la Empresa Agroindustrial Azucarera de esa demarcación. Durante la jornada se comprobó la respuesta de las fuerzas y medios locales y se pusieron a prueba las medidas de protección de los trabajadores y de los recursos económicos de la instalación.

También se verificó el trabajo conjunto entre los órganos de dirección, las brigadas de producción y defensa y el personal de la fábrica, con el fin de estar mejor preparados ante emergencias.

Los detalles los ofrece el Teniente Coronel Heiner Savón Revé, jefe del Departamento de Defensa en el territorio:

«En la zona de defensa Panchito Gómez Toro se desarrolló un ejercicio simulado de golpe aéreo limitado contra un objetivo estratégico, en este caso el central. Las tropas ejecutaron acciones de evacuación y protección del personal, y también intervino el personal de salud, mediante la prestación de primeros auxilios, junto a otros subgrupos».

Con estas acciones, Quemado de Güines reafirmó su compromiso con la preparación combativa, la protección del pueblo y de los recursos estratégicos del municipio, al tiempo que fortaleció la capacidad de respuesta de sus estructuras ante cualquier amenaza.