Fiscalía villaclareña por control y la legalidad en sectores medulares de la economía (+Audio)

De las verificaciones realizadas durante el 2022, 33 poseen carácter sectorializado, aseguró Celenys Castro Rodríguez, Vicefiscal Provincial del territorio villaclareño.

Como denominador común en las verificaciones realizadas se aprecian el deficiente ambiente de control interno en las áreas y procedimientos comprobados, la contratación de personal sin exigir los requisitos indispensables para realizar la actividad laboral, la emisión de cheques de pago a servicios que no fueron ejecutados, la falta del control de medios y activos fijos tangibles, la autorización de giro de cheques a cuentas personales bancarias de trabajadores por cuenta propia y no a las entidades correspondientes, la no implantación del sistema contable Versat Sarasola legalmente instituido y la relación de acciones comerciales sin control o supervisión.

Más de 300 medidas disciplinarias se aplicaron a cuadros, funcionarios y trabajadores, que fueron responsables de estos hechos, aseguró la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial en Villa Clara.

