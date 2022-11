Fidel, presencia eterna en la Universidad Central (+Audio)

En la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, las huellas del Comandante se mantienen intactas en una institución que visitó en reiteradas ocasiones, y donde compartió con profesores, trabajadores y alumnos, donde celebró un Día de la Rebeldía Nacional, y donde, además, cristalizaron sus sueños de fundar centros científicos por el futuro del país.

La Doctora en Ciencias Osana Molerio Pérez, rectora de la casa de altos estudios, ve a Fidel más vivo y necesario que nunca.

“Aquí se conservan fotografías y audiovisuales donde el Comandante está dialogando con el claustro y la dirección del centro, también cuando en un Congreso del Partido debatió sobre la idea del nacimiento del Centro de Bioactivos Químicos, cuando inauguró la Biblioteca, y también cuando recorrió este campus para hacer una beca universitaria, que llevaba consigo la idea de un proyecto social que abría las puertas a todos los jóvenes para formarse como profesionales, independientemente de su nivel socioeconómico o del lugar donde procediera.

Molerio Pérez recuerda por otra parte, el acto del 26 de Julio cuando el líder habló a los villaclareños y a toda Cuba desde el Teatro Universitario, “en fin, está en todas partes, nos inspira cuando tomamos decisiones, multiplicamos iniciativas, cuando nos trazamos nuevas metas”, acotó.

Como uno de los momentos más tristes de su vida, la actual rectora de la Universidad Central rememora aquellos días tristes de noviembre, seis años atrás, cuando llegaba a Santa Clara la Caravana que transportaba las cenizas del Comandante en su tránsito hasta la eternidad.

“Fue muy doloroso, y mientras organizábamos el homenaje, y cómo nos trasladaríamos al centro de la ciudad, los muchachos vinieron y nos pidieron ir a pie por toda la Carretera, como lo hubiera hecho Fidel. Y aceptamos la idea, sin imaginar lo difícil que era transitar de noche por esos parajes. Jamás he visto tan alto nivel de convocatoria, no hizo falta llamar a nadie, no hizo falta citar ni despertar a ningún joven aquella madrugada. Fue estremecedor ver aquella respuesta tan rápida, en que honrábamos a un gigante”, dijo emocionada la máxima dirigente de la casa de altos estudios villaclareña.

Con lágrimas en los ojos, pero con una decisión irrevocable, afirmó que “el gran reto es honrarlo cada día, hacer eterno su legado, ese es y será el compromiso de todos los alumnos, profesores y trabajadores que lleguen a esta Universidad”, concluyó.