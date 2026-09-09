Festejan aniversario 36 de la Casa de Orientación a las Mujeres y las Familias en Villa Clara

A 36 años de su nacimiento, bajo la inspiración de la eterna Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, la Casa de Orientación a las Mujeres y las familias en Villa Clara mantiene sus principios fundacionales de ayudar y tender las manos a quienes más lo necesitan, los que acuden allí en busca de un consejo de expertos, o desean prepararse, por ejemplo, en un oficio para trazarse nuevos proyectos de vida, en medio del complejo escenario económico y social que atraviesa la nación.

Con esas fortalezas y orgullo se celebró la efeméride en un encuentro cargado de sentimientos y compromisos, encabezado por Keitya Bacallao Yera, Secretaria General de la FMC en este territorio, quien afirmó que «ha sido un eslabón fundamental para el crecimiento y desarrollo de la organización, nuestros programas de adiestramiento forman a todas las personas en un proyecto inclusivo, también atendemos a todas las personas que llegan en busca de ayuda y orientación en temas vinculados a la violencia de género, de igual manera, la atención a vulnerables; asimismo, formamos a muchas personas que en sus programas de adiestramiento también se vinculan a centros sociales que demandan de políticas sociales, así aplicamos las 176 medidas económicas y sociales que se acaban de aprobar en el país, no hemos dejado de pensar en estas más de tres décadas cómo ayudar a la familia, para que la FMC siga siendo esa organización que enaltece y que defiende los intereses de las mujeres en Villa Clara».

Hoy la Casa de Orientación a las Mujeres y las familias cumple nuevas tareas, sobre todo, con su impacto en las comunidades, dijo Veneranda Fe García, Coordinadora Provincial de la Casa de Orientación a la Mujer y la familia.

«Es la casa que da respuesta a las demandas de las familias, sobre todo de los vulnerables, asimismo hemos logrado la preparación de los jóvenes, miles de jóvenes se forman en cursos de barbería, peluquería, masaje, corte y costura, y así prestan servicios a la sociedad, es la expresión del empoderamiento de la mujer y da respuesta al programa de adelanto de la mujer, se hacen investigaciones con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, podemos afirmar que los resultados fundamentales están en manos de nuestros colaboradores, las condiciones y causas que hicieron nacer esta institución en los años 90s hoy se multiplican, tenemos que trabajar más en la prevención social, contra la violencia de género, incorporar jóvenes a centros de servicios y de producción, ahí está el legado de Vilma, ella es el camino», expresó Fe.

Momentos emotivos marcaron esta celebración, matizada por la presentación del Quinteto Criolllo, además de aficionados, entre ellos, niños, por otra parte, se hizo el tributo eterno a quienes promovieron esta idea, y que ya no están entre nosotros.

También se reconocieron instituciones estrechamente vinculadas a la Casa de Orientación, fundadores y colaboradores que durante años han prestado sus servicios gratuitos de asesoría y acompañamiento a personas y familias con sentido de pertenencia y mucho amor.

Entre ellos, los profesores Cándida, Candita Orizondo y Aldo Castro Cardoso, especialistas que han dedicado toda su vida a los vínculos con la Casa de Orientación.

«Con mucho placer realizamos esta labor, junto a compañeros que no están, como Mercedes Piñón, Xiomara Ruiz, Fara Rodríguez Becerra, para nosotros fue maravilloso entregarnos a la casa y atender a las familias, fuimos a comunidades donde nos necesitaron, una gran satisfacción haber hecho esta misión en mi vida profesional», expresó Aldo.

Por su parte, Candita, muy emocionada, concluyó: «Fue un escenario de realización profesional y como seres humanos, nos hizo más humanos al tener contacto con las personas ahora llamadas vulnerables, fuimos a muchos lugares, haciendo labor de extensión y disfrutando la confianza que Vilma depositó en nosotros, las dos cosas más importantes que he hecho en mi vida profesional fueron alfabetizar y trabajar en la casa de orientación».