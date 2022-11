Félix Julio Alfonso: La Universidad Central marcó mi vida (+Audio)

Recién graduado en la capital del país en la década de los 90s del pasado siglo, comenzó a laborar en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, donde dejó sus huellas como académico durante años. Hoy regresa a la institución que celebra su aniversario 70 y donde él inició sus primeros pasos profesionales.

Yo tenía 23 años, aquí recibí la enseñanza de maestros como Ordenel Heredia, Juan Virgilio López Palacios, Pablo Guadarrama, profesores ilustres que tanto influyeron en mí. Yo impartí clases en todas las facultades, aquí vivimos el 45 aniversario de esta casa de altos estudios, todo ello marcó mi vida y no he hecho otra cosa que devolverle a esta institución lo que ella me ha dado, señaló.

El profesor Félix Julio Alfonso ha impartido conferencias e intercambios por estos días y también trajo un donativo de documentos patrimoniales para la Universidad villaclareña, como el título de Doctor Honoris Causa de Ramiro Guerra y fotos históricas, entre otras reliquias.

Sobre el significado de compartir estas jornadas expresó: «estamos hablando de una de las tres grandes Universidades del país, junto a la de Oriente y la de La Habana, esta Universidad tiene una brillantez propia, un centro que le entregó el título de Doctor Honoris Causa al Che Guevara, y a otros próceres de la República de las Letras, como Medardo Vitier, Alfredo Guevara, Cintio y Fina García Marruz, Miguel Barnet, Eusebio Leal, Ramiro Guerra y Don Fernando Ortiz, por sólo mencionar algunos nombres».

También recordó al Dr. C. Agustín Anido, quien fuera rector de la Universidad Central, músico, médico, meteorólogo, investigador, así como Samuel Feijóo y otros tantos que dejaron su impronta.

Estamos delante de una historia maravillosa, a la cual esta Universidad le rinde homenaje siempre, concluyó.