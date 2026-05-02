Falleció la eminente historiadora villaclareña Zoraida Maura Romero

Fue, ante todo, una maestra y una historiadora integral. Su vocación la llevó a liderar importantes espacios científicos, fungiendo como vicepresidenta del Consejo Científico de Historia de Villa Clara y sentando las bases de nuestra filial hace más de cuatro décadas.

Su legado intelectual perdura en obras imprescindibles para entender nuestra identidad regional. Es autora de “Los villareños, la Constituyente y la Enmienda Platt” (Editorial Capiro, 2002) y coautora de “La resistencia villareña ante la Enmienda Platt. Sagua la Grande, un caso de rebelión popular” (2001).

Además, formó parte del colectivo de autores que elaboró el libro “Síntesis Histórica Provincial de Villa Clara” (Editora Historia, 2010), un texto de referencia fundamental para el conocimiento del devenir histórico del territorio villaclareño. Participó en los Congresos Nacionales de Historia celebrados en los años 1997 y 1999.

Fue reconocida con el Premio Provincial de Historia “Consuelo Terrada” en 2008 y la Distinción por la Cultura Cuba.

Su partida deja un vacío inmenso en nuestra organización, pero nos lega el ejemplo de coherencia, amor por la pedagogía y la memoria histórica de la nación.