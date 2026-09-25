Resaltan experiencias en pago a jubilados y pensionados mediante actores económicos en Villa Clara

La iniciativa, coordinada por la Dirección Provincial de Bandec y la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, busca evitar que los adultos mayores tengan que realizar largas colas en las sucursales bancarias, y acerca el cobro de su pensión a sus lugares de residencia.

El mecanismo implementado en estos territorios permite que los jubilados cobren a través de la Caja Extra de Transfermóvil , que facilita la retirada de efectivo sin necesidad de tarjeta magnética, o mediante el sistema de nominillas, una experiencia que ya funciona con resultados positivos en Remedios, Sagua la Grande, Camajuaní y Quemado de Güines.

Los actores económicos participantes, como mipymes y trabajadores por cuenta propia, firman un contrato con Bandec y reciben la relación de jubilados que atenderán, siempre con la previa conformidad de los beneficiarios y en coordinación con las autoridades laborales.

Hasta la fecha, alrededor de 50 nuevos actores económicos de Villa Clara han manifestado su disposición a incorporarse a este programa, aunque Bandec reconoce que el número de pensionados beneficiados aún es reducido.

No obstante, la entidad espera que la experiencia se multiplique progresivamente para aliviar la carga de trabajo en las oficinas bancarias y mejorar la calidad de vida de los jubilados.

Para aquellos con limitaciones físicas o de salud, se mantiene la posibilidad de autorizar a un familiar o persona de confianza para realizar el cobro mediante una declaración jurada, el carné de identidad y la tarjeta magnética del beneficiario.