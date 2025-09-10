Evalúa primera secretaria del Partido acciones de restauración en sitios históricos de Santa Clara

Liliam Laura Rodríguez Cabrera, directora del emblemático lugar, explicó que con el paso del tiempo los vagones han sufrido disímiles afectaciones, también el muro de contención del río Cubanicay, entre otros elementos y piezas que será necesario restaurar en profundidad.

Asimismo, en el Conjunto Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, el cual también será objeto de una amplia intervención, como parte del rescate y cuidado del patrimonio histórico, la primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa, explicó a directivos de la provincia cuánto avanza el programa de trabajo Villa Clara con Todos, al tiempo que presentó las acciones que se acometerán en este altar sagrado de la Patria y en la Loma del Capiro, también testigo de la Batalla de Santa Clara, la cual pasó a la historia como la victoria estratégica para el triunfo definitivo del 1.° de enero de 1959.