Analiza Pleno del Comité Provincial del Partido en Villa Clara temas cruciales de la economía (+Audio)

El encuentro fue encabezado por Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y su primer secretario en este territorio, y la ocasión fue propicia para valorar críticamente los incumplimientos, irregularidades, desconocimiento, falta de control e incomprensiones en las medidas que deciden en la producción de alimentos y todo el desarrollo agropecuario en general, como un asunto de Seguridad Nacional.

Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del Buró Provincial del Partido, fue rotundo en sus aseveraciones al rendir el Informe sobre el tema.

En ese sentido expresó: "siempre vamos a los efectos y no a las causas de por qué no avanzamos más, se discuten los datos estadísticos, los resultados obtenidos y eso nos hace daño, no hay correspondencia entre los planes y las demandas, y nos hace sentirnos que cumplimos, cuando la realidad es diferente, porque la gente no lleva planes al plato de la mesa".

En este análisis también participaron como invitados dirigentes del sector en la provincia, científicos y expertos de la temática.

“Los problemas de la agricultura se resuelven con palabras claves: sembrar, sembrar y sembrar. Hay que atender más a los productores desde todos los puntos de vista. No se entrega la cantidad suficiente de tierras ni se controla después la entrega de las producciones", fueron algunos de los conceptos que se manifestaron.

También se insistió en que urge acudir a los sistemas locales de soberanía alimentaria en los municipios, pues la situación de la alimentación se convierte en un asunto político-ideológico que tiene que liderar el Partido y es también responsabilidad del Gobierno, y la ANAP, entre otros organismos, organizaciones y empresas.

Así lo manifestaron Betsy Arroyo Rafuls, Presidenta de la Asociación de Agricultores Pequeños en el territorio, y Yosvany Martín Peña, delegado del Ministerio de la Agricultura en Villa Clara, junto a otros integrantes del Comité Provincial.

"Es preciso profundizar más en estos análisis, ser más integrales, atender a todos los productores, si logramos que el núcleo del Partido, la organización de base de la ANAP, las direcciones de las cooperativas controlen el destino de las producciones y que se hagan análisis cualitativos , si vemos las condiciones de nuestros campos, por qué unos campesinos son más eficientes en un lugar que en otro, si somos más enfáticos en estos temas, encontraremos mejores resultados en función de lo que pide el pueblo, tener comida y bajar precios", puntualizó Betsy, quien insistió en la necesidad de llegar campesino a campesino.

Entretanto, Yosvany Martín Peña, reconoció que hay muchos lugares con tierras ociosas, y sin embargo, no se entregan, cuando hay más de más de 8 mil solicitudes, “hay que visitar a los productores, chequear la marcha de las contrataciones, hay manifestaciones de hurto y sacrificio de ganado como otra problemática latente del territorio; hay que sembrar gente en el campo, y poblar los campos, si queremos un impacto productivo más rápido", puntualizó el directivo.

Otras intervenciones de los miembros del Comité Provincial precisaron que para algunos campesinos la contratación es un problema, pues les falta asesoría jurídica, muchas empresas no cuentan con infraestructura para estos trámites, un asunto al cual hay que prestar especial atención.

Por su parte, Yoani Aguilar Sierra, secretario del Comité Municipal del Partido en Camajuaní, señaló que hay que acompañar más al productor, chequear la labor que le toca a la Junta Directiva de la Cooperativa en el control de la tierra, hay productores a los cuales le entregamos tierras y no tienen producciones, esos análisis nos tocan como núcleos del Partido, pero es preciso conocer sus criterios, sus necesidades e inquietudes, si estamos junto a ellos, eso les da fuerzas para hacer más, significó.

Osnay Miguel Colina insistió en la trascendencia de un tema que es vital para el país, pues la aplicación de las 63 medidas debe tener expresión en la elevación de los niveles productivos y en la satisfacción de las demandas de la población.

El dirigente político ratificó: La gran pregunta sigue siendo: si comprendemos lo que pasa, ¿por qué no cambiamos?, ¿quién tiene que hacerlo?, ¿quién articula un sistema de trabajo para lograr impactos? Hay que pasar del diagnóstico a transformar resultados, este es un tema de seguridad nacional", dijo.

Reconoció que es lenta la implementación de las 63 medidas, "hay que pasar a un estado superior, el cambio de mentalidad se logra con discusiones certeras para destrabar lo que puede enlentecer este proceso, rindiendo cuentas al núcleo del PCC, pues todo lo que hagamos con el hombre, con la familia, es político e ideológico, todo ello en el propósito de lograr que las 63 medidas tengan la necesaria respuesta productiva que requiere nuestro pueblo en un momento tan complejo”.

LA ECONOMÍA VILLACLAREÑA EN LA MIRADA DEL PARTIDO

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Villa Clara también constató profundamente los resultados de la economía de la provincia, que hoy son negativos.

El territorio es deficitario, lo que significa que gasta más de los que aporta. Se cerró el año con un alto número de entidades con pérdidas, hoy más de 20, una cifra considerable de empresas que no son rentables.

Yasser Hurtado Chinea, miembro del Buró Provincial, enumeró un grupo de prioridades de la economía villaclareña, que hoy- reiteró- muestra deterioro evidente en un grupo de indicadores.

En ese sentido dijo que se impone el fomento de producción y exportaciones de bienes y servicios como elemento generador de divisas, y también para incrementar ofertas al pueblo; el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, gestionar el proceso inversionista, acelerar la captación de ingresos a los destinos del presupuesto, lograr coherencia en la formación de precios, recuperar la capacidad de consumo de los salarios, la atención a los vulnerables, y fortalecer la contabilidad en todos los actores.

Igualmente, lograr que los contribuyentes no evadan al fisco ni hagan subdeclaraciones, pues ese dinero se revierte en el desarrollo del territorio y del país. Ideas que ratificaron Iván Santos, miembro del Consejo de Estado, integrante del Comité Provincial y Presidente de la Asociación de Economistas y Contadores en este territorio, y Teresa de Jesús Martinez, Directora de Economía y Planificación en Villa Clara.

Iván Santos dijo que estamos en presencia de una provincia con una estructura empresarial sólida, con un tejido empresarial fuerte, con todos los actores económicos consolidados, que logra cumplir indicadores económicos en términos generales, pero hay un grupo de renglones importantes que no logran expresión física, producciones que no se cumplen, y que dan respuesta al balance nacional para exportaciones o para la sustitución de importaciones, o producciones que satisfacen las necesidades de la población; asimismo, hay un alto número de entidades con pérdidas, hay que insistir en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, con producciones claves y otras alternativas que también irradien en el desarrollo de la economía.

También apuntó que la ejecución del presupuesto, tiene una expresión deficitaria, pero no se puede gastar más de lo que es capaz de generar, de ahí la necesidad de captar ingresos, lo cual es una responsabilidad de todos.

Teresa de Jesús Martínez convocó a lograr mejor administración de los presupuestos, alcanzar un equilibrio entre hasta dónde se puede gastar e ingresar; en el balance del año 2022 hubo incumplimiento de ingresos, de 190 millones de pesos y dejamos de gastar 90 millones, no hay respaldo financiero, ahí está el papel observador y cuestionador del Partido, identificar si el gasto de cualquier entidad es necesario e imprescindible, pues si no hay ingresos, el gasto sólo será el indispensable, es decir, alimentos, medicamentos, energía, entre otros asuntos vitales, ratificó.

Al referirse al tema, el máximo dirigente político en Villa Clara, llamó a jugar un papel más activo en el análisis económico-financiero, lograr identificar las fichas reales de costo de los productos, cómo lograr la formación de los precios, para proteger a la población y lograr calidad en la producción de bienes y servicios, pues si no tenemos mejor gestión, no estaremos en condiciones de respaldar presupuestos ni de generar desarrollo y prosperidad.

Osnay Miguel Colina insistió que hoy el futuro del país pasa por el desarrollo de la economía, un tema que debe estar en el centro de atención del Partido, el Gobierno, la Empresa Socialista y todos los modelos de gestión que hoy confluyen en la sociedad.

Y atender lo que tiene que ver con lo económico, lo productivo es imprescindible, lo cual es importante para las estructuras del Partido, de la ANAP, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Sindicatos, tenemos que lograr mayor atención a los actores económicos: "No vamos a lograr resultados e impactos, si no logramos eficiente participación de los colectivos laborales en la elaboración y aprobación de los planes de la economía, hay que preparar a los recursos humanos y a toda la militancia para hacer estos análisis con más conocimientos, y de esa manera, encaminar acciones para impulsar la economía y que el 2023 sea un año mejor", concluyó.