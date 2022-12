Escuela Regional Marta Abreu: profesores y niños en el camino del amor (+Audio)

«Fui uno de los primeros en el año 2019 en llegar a esta escuela, tuve la dicha de conocer al Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Estoy en 6to grado y quiero ser técnico en Computación y profesor de Historia. Mis maestros han sido decisivos en mi vida, quiero demostrar que a pesar de la discapacidad somos personas con los mismos derechos, podemos convertirnos en profesionales. Esto se lo debo a mi abuela, a los educadores, y a ellos les deseo en su día muchas felicidades y mi agradecimiento eterno», expresa.

En la Escuela Regional “Marta Abreu” estudian niños de las provincias centrales del país. Allí reciben clases, también sesiones de rehabilitación, allí aprenden para la vida, allí son dueños del amor. Allí comprenden que el amor puede multiplicarse por esos profesores y profesoras que son como ángeles que han venido decirles que es posible, que nada podrá impedirles que crezcan como seres humanos, como cubanas y cubanos de estos tiempos.

Lo sabe muy bien la Máster en Educación Especial Alina Fariñas Vázquez, quien también vive con una discapacidad, lo cual no le impidió triunfar y laborar hoy en la Biblioteca del centro.

«Yo sentí que en esta escuela puedo ayudar a más personas con discapacidad, yo tuve una parálisis cerebral, pero ello no me ha impedido estudiar y prepararme para la vida. Le agradezco esto a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, a la Revolución, porque lo que hemos conquistado es el fruto de lo que él soñó. Por eso, con mi discapacidad le doy a mis alumnos todo mi apoyo y el conocimiento necesario para sus vidas», asevera con mezcla de muchos sentimientos esta “profe” consagrada.

Por su parte, Cecilia Martínez debe trasladarse en su silla de ruedas. Se ha preparado como pedagoga, y hoy está al frente del Taller artesanal y manualidades de la Escuela Regional Marta Abreu. Día a día ella les dice a sus alumnos que es posible.

«En mi taller enseño Costura, Artes Plásticas, macramés, y a los muchachos les encanta. Soy una sobreviviente de la Poliomelitis, una enfermedad que hace años no se sufre en Cuba. Soy de Sagua la Grande, estudié, y ahora devuelvo a los alumnos lo que hicieron conmigo. Mi taller se llama “Wilfredo Lam”, así honramos al más universal de los artistas de la plástica cubana, oriundo de ese municipio villaclareño. Cada día les digo que es posible tener sueños, que eso les abrirá muchas puertas en el futuro», asegura con esa dulzura que reflejan su rostro y su tono de voz.



Y más adelante, Cecilia confiesa: «Es sembrar en ellos lo que en mí sembraron. José Martí decía que todo hombre cundo llega a la tierra, tiene derecho a que le eduque, y después, en paso, contribuir él a la educación de los demás. Veo a mis alumnos, que me escriben, me llaman, me dicen que hacen labores manuales, esos son momentos felices en mi vida», apunta.



Melody Maray Santos Julián está en noveno grado. Quiere operarse de su columna, pero ningún dolor físico la ha detenido. Su maestra Cecilia la ha llevado de las manos por los caminos del arte.

«Le agradezco a Fidel que tuvo la idea de hacer estas escuelas. Mi discapacidad no me impide hacer lo que me gusta. La profe Cecilia me ayuda y quiero ingresar a la Escuela de Arte. Me encanta dibujar y bailar», sonríe con sus ojos vivaces y expresivos.



Es la misma historia de Raidel Álvarez Andino, también de noveno grado, quien lucha cada día por su rehabilitación, y por crecerse en medio de su discapacidad. Una discapacidad que no le impide tocar las estrellas.

«En esta escuela he podido seguir adelante, desarrollarme, me han hecho rehabilitación y hoy logro caminar mejor. Mi sueño es llegar a la Universidad y estudiar Informática, soy optimista, soy feliz, lo primero que hay que hacer es disfrutar la vida, y eso hago»



Por ese optimismo, y por tanto amor, Yani Laura Martín Sumaquero, la joven profesora, quien acaba de graduarse como Licenciada en Defectotología, sabe que sólo el amor engendra la maravilla de fundar esperanzas y ayudar a sus alumnos a construir sus proyectos de vida.



«Quise ser profesora y estar aquí con estos alumnos me inspira, es lo que quería hacer con mi vida, me siento muy importante, aquí se respira todo el cariño del mundo, ver el agradecimiento de mis alumnos y cómo se transforman para bien, es una de las mayores satisfacciones de mi vida»



Así, estos profesores, de manos de sus alumnos, transitan cada día los caminos más difíciles para soñar y decir que no habrá barrera imposible de saltar cuando el amor permite conquistar el sol y tocar las estrellas.