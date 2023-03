En él hemos confiado los villaclareños para que nos guíe en uno de los momentos más complejos de la historia, como lo hizo en su momento nuestro actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Colina (como todos le dicen) es una persona jovial, entusiasta y sobre todo comprometida, porque es de los que se enfrascan en proponerse y en lograr, es de los hombres como los que escribió Martí, que se enamoran, se enamoran de su profesión, se enamoran del bienestar del otro.

Es de los que te contagia con su sonrisa revolucionaria, sus ojos brillan cuando responde un Patria o Muerte y ahí es donde se distingue la valía y consagración de este ser humano dispuesto a mucho y a todo por su Patria.

Cuando conversas con él no te sientes sola, puedes desahogarte y es como si el encuentro más que eterno fuera educativo, porque siempre aprendes algo nuevo, siempre tienes una anécdota más que contar después que culminas esa conversación.

Me recuerda mucho a Díaz-Canel, porque se va sin temor a buscar los problemas que tiene su gente, pregunta en todos lados no solo qué falta? Sino; cómo podemos solucionarlo? Se preocupa y ocupa, siempre quiere que todo salga bien, y por qué no?, que quede mejor, porque para él eso es lo que se merece el pueblo, es un eterno inconformista, pero porque lo que le corre por las venas es la sangre mambisa de que las cosas hay que hacerlas, pero hacerlas bien. Así piensa Colina, y por eso se ha ganado el cariño, respeto y admiración de los villaclareños que como yo lo acompañamos en esta lucha eterna por mantener vivos por siempre los principios de nuestra Revolución socialista.

Hoy forma parte de los candidatos a la X Legislatura de la ANPP y es por todo lo que anteriormente he mencionado, además de que ha sabido escucharnos y sobre todo representarnos, para mí es ejemplo de continuidad, de su altruismo y consagración por las ideas justas le hablaré a mis hijos y entonces entenderán por qué hay que dar un sí eterno por la Revolución.