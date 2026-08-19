En Villa Clara, acto central provincial por el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas

A la ceremonia asistieron Susely Morfa, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Aydiloide Bernal Villegas integrante del Comité Central, Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Santa Clara, Mayelin Díaz, secretaria general de la FMC en Villa Clara, otras autoridades de la provincia , así como jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Fueron reconocidas Secretarias generales de bloques y delegaciones con un quehacer destacado, municipios que contribuyeron a la condición de provincia destacada, así como dirigentes con 5, 10 y 15 años en el trabajo de la organización.

En nombre del pueblo villaclareño, el Partido y el Gobierno de este territorio reconocieron a la Federación de Mujeres Cubanas, provincia destacada en la emulación por el aniversario 66 de la organización femenina.

Se sumaron al agasajo la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Unión de Jóvenes Comunistas.

Mayelin Díaz en las palabras centrales por la efemérides resaltó el valor de las mujeres, y expresó: «hagamos de estos duros tiempos una batalla por la solidaridad, apoyemos nuestra economía, esta es la patria de todos. Seamos protagonistas de las nuevas transformaciones económicas y sociales que acomete el país».

«Las villaclareñas somos vencedoras de imposibles», dijo Díaz Rodríguez, quien evocó el legado de Vilma Espín, eterna Presidenta de la FMC.

En la Sala Caturla se entregan las distinciones 23 de agosto a mujeres de diversos sectores con un quehacer destacado.