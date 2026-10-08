En Santa Clara, tributo eterno al Che Guevara (+Audio)

El Che siempre convoca, cada día es una razón más para honrar y perpetuar la memoria del Guerrillero Heroico.

Este 8 de octubre en la fecha del aniversario 59 del paso a la inmortalidad del Hombre del siglo XXI, nuevamente el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de Santa Clara, se alista en el advenimiento de una efeméride que conmina a seguir batallando por un mundo de justicia y paz.

Así lo afirma el director de esa institución, Reday René Armas Álvarez, quien suscribe que «el Che nos convoca y en vísperas de esta fecha hemos trabajado en el embellecimiento del entorno, hemos arreglado las áreas verdes, su jardinería, reparación de áreas como la tribuna para que este sitio irradie respeto e historia».

En el mismo sitio donde reposan los restos del Che y sus compañeros de lucha, niñas y niños villaclareños se iniciarán en la Organización de Pioneros José Martí, en sus cuellos se anudarán las pañoletas azules en un acto cargado de amor y compromisos para los más pequeños, en nombre de los más de seis mil que, en Villa Clara, recibirán el atributo este 8 de octubre, cuando exclamarán una frase que es un canto al futuro. “Seremos como el Che”.

De acuerdo con Reday, «Los pioneros y Camilitos, alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, han tomado la plaza por estos días, hacen sus ensayos para la ceremonia, que se repetirá el 16 de octubre porque en esa fecha se recuerda el aniversario del Frente Las Villas, cuando el Che y sus tropas llegan al Escambray, por eso octubre nos traza metas, este día haremos el tradicional cambio de flores con nuestros niños, con el acompañamiento del Partido, el Gobierno, la juventud y posteriormente, tendrá lugar el acto que está cargado de simbolismo», señaló.

También el día 8 de octubre los trabajadores del Complejo Escultórico, junto a jóvenes y combatientes tendrán un encuentro especial que ya se ha hecho tradición.

«Haremos un intercambio con la historia con el profesor Arístides Rondón, estarán combatientes, jóvenes, trabajadores del centro, un grupo de compañeros de la Oficina de atención a combatientes, haremos un alto en el camino, para intercambiar sobre la vida y obra del Che, y la vigencia de su pensamiento, mientras los pioneros estarán disfrutando de otras actividades de ese día», explicó Reday.

Este 7 de octubre también se hizo otro encuentro especial.

«Se trata del jardín de palabras, un proyecto en que participan escritores, artistas, nuestros trabajadores y los especialistas del Tren Blindado, en ambos sitios se atesora una misma historia, alrededor del Che, de la Batalla de Santa Clara, estarán las Cátedras Che Guevara de nuestras universidades», puntualizó.

A sabiendas de que el Che fue apresado el 8 de octubre y el día 9 fue asesinado en la Escuelita de la Higuera, en Bolivia, los trabajadores del Complejo Escultórico en esa fecha hacen una ceremonia muy íntima, justamente a la hora en que el Guerrillero de América pasó a la inmortalidad.

«El 9 octubre, cuando el Che fue asesinado en ese horario, (alrededor de la 1 y 10; 1 y 12 tarde), regresamos al Memorial, no es una ceremonia luctuosa, nuestro colectivo tiene el compromiso de recordarlo vivo, un trabajador destacado coloca una flor en su nicho, guardamos un minuto de silencio, que es un minuto de evocación, es un acto pequeño, pero hay cosas pequeñas que son grandes y que pasan por los compromisos patrios», culminó.