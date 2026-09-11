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En Remedios, 26 años de trabajo social al lado de quienes más lo necesitan

En Remedios, 26 años de trabajo social al lado de quienes más lo necesitan

Manuel Eduardo Jiménez Mendoza/Carlos Mario González Álvarez

Jueves, 10 Septiembre 2026 20:56

A 26 años de la creación del Programa de Trabajadores Sociales, el municipio de Remedios reconoció la vigencia de una labor que tiene entre sus principales desafíos acompañar a las familias y personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en medio de las complejidades que atraviesa el país.

Durante la conmemoración se destacó el legado de Fidel Castro, impulsor de un programa concebido para acercar la atención social a las comunidades y responder a necesidades concretas de la población.

La directora municipal de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Pérez del Barrio, resaltó que el trabajador social no se limita a identificar carencias o gestionar recursos, sino que desempeña una función esencial de acompañamiento, escucha y orientación.

La realidad actual otorga una responsabilidad mayor a estos profesionales. Las dificultades económicas, la escasez y las carencias que enfrentan numerosas familias demandan una atención social cada vez más cercana, sensible y efectiva.

En ese escenario, el trabajo social adquiere una dimensión que trasciende la asistencia material. Cuando los recursos son limitados, la escucha, la orientación, la gestión y la capacidad de acompañar también constituyen formas concretas de protección.

Durante la jornada se insistió en la necesidad de fortalecer esa vocación de servicio y mantener una mirada humana ante cada caso, entendiendo que detrás de una necesidad existe una persona, una familia y una historia que requieren atención.

El aniversario 26 del Programa de Trabajadores Sociales fue, así, más que una fecha conmemorativa: una oportunidad para reafirmar el compromiso con quienes necesitan apoyo y recordar que, aun en tiempos difíciles, la sensibilidad y la responsabilidad social no pueden ponerse en pausa.