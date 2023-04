En el tema precios, el 'cómo' debe ponerlo el país (+Audio)

Es que no existe ninguna mercancía producida en el país o importada que sea imposible determinar su costo, y en evitar márgenes colosales de ganancia para los comercializadores está la clave de evitar el abuso.

Claro que hacer corresponder la oferta con la demanda sería la solución definitiva, pero hasta tanto pueda cumplirse esa tarea homérica bajo el cruel bloqueo de Estados Unidos, pensar que la única solución a los precios abusivos está en incrementar la producción en vez de arrancar un pedazo al problema arranca autoridad a quien lo exprese, y es tiempo de actuar.

Durante un reciente taller en Villa Clara la titular del ministerio de finanzas y precios expresaba y cito: «Ustedes se imaginan que mañana salga una resolución diciendo que en Cuba entera la yuca vale 25 pesos la libra. Vaya, por un problema de respeto a los productores yo no haría eso porque yo no tengo claridad de cuál es el costo en Ranchuelo de producir yuca, que imagino no pueda ser el mismo de producir yuca en Guantánamo. O sea tenemos que estudiar y tenemos que profundizar».

El ejemplo de la yuca no es el más apropiado para defender esa opinión porque se trata de un cultivo de secano que se da en todos los suelos de Cuba, resistente a plagas y enfermedades y ni siquiera exige fertilizantes. Indagué sobre su costo con un campesino recientemente al pie del conuco y me confesó que solo había gastado el dinero pagado en las dos guataqueas y todo lo demás era su esfuerzo personal. Pero desde la óptica del costo, el frijol debería tener entonces precios diferentes si contó o no con regadío, y eso a nadie se le ha ocurrido hasta ahora afortunadamente.

De todas maneras hay que investigar los costos verdaderos de las producciones porque algunos creen todos los cuentos que le dicen y no se toman el trabajo de profundizar. Además, la política debe estimular la reducción del costo, no justificar la ineficiencia permitiendo un precio abusivo. ¿Quién discrepa de que los que deben ser favorecidos son el productor y el consumidor y no los que lucran a costa de ambos?. En cada provincia se puede accionar, incluso en cada municipio, pero si a los quemadenses se les ocurriera topar la carne de cerdo a 70 pesos, no quedaría un puerco allí, pero si fuera para todo el país, no se lo podrían llevar para Haití.

Por eso reitero una vez más que para poner coto al desorden de los precios definitivamente hay que indicar el cómo nacionalmente, para que no haga cada cual lo que estime pertinente, o no actúe por temor a que le lleven los productos del territorio.