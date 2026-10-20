Eligen primera delegada directa al X Congreso de la Union Nacional de Juristas de Cuba en Villa Clara

Con más de una década al frente de esa estructura y excelentes resultados, Morales Barreto representará al territorio en el cónclave nacional, que tendrá lugar los días 7 y 8 de junio de 2027.

El X Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, coincide con su medio siglo de fundación y abordará como tema central, el fortalecimiento de la institucionalidad como garantía de la transformación económica y social del país.

Delegados de toda la nación asistirán a la cita, que sesionará bajo el lema “Por un derecho al servicio de la justicia, la soberanía y la transformación social”.

Fernando Echerri Ferrandiz, Presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en Villa Clara, precisó que en estas asambleas también se eligen, por las 26 unidades electorales aprobadas, los candidatos al Consejo Nacional, los representantes al Congreso, los aspirantes a integrar el Consejo Provincial y los delegados a la Asamblea Provincial, prevista el 28 de enero próximo.