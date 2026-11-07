Eléctrica Total instala sistemas fotovoltaicos en semáforos de Santa Clara (+Audio)

El plan prevé cubrir todos los semáforos de la ciudad y los ubicados en importantes vías de acceso a la Autopista Nacional antes de que concluya 2026.

Asimismo, Eléctrica Total labora en la iluminación y el cambio de imagen de la entrada al municipio de Ranchuelo. Los proyectos abarcan soluciones tecnológicas, instalación de cámaras de seguridad, sistemas solares y servicios de automatización.

Eléctrica Total, con sede en Ranchuelo, nació hace casi un año, como un trabajo por cuenta propia liderado por Reinaldo Andino González y Ernesto Yander Torres Matos. Lo que comenzó con equipos de apenas 600 vatios para encender una bombilla se transformó en una mediana empresa con tres ingenieros eléctricos, brigadas de soldadores y montadores, y una cartera de obras que va desde viviendas particulares hasta grandes solineras de generación colectiva, con presencia en todas las provincias del país. Su primer símbolo fue una vieja báscula de hierro en Ranchuelo, recuperada como punto de carga gratuita con energía solar, que hoy sigue funcionando y se ha convertido en emblema de su compromiso social.

Uno de sus hitos más visibles es la solinera de la cabecera municipal de Ranchuelo, con 21 kW en inversores y almacenamiento, que brinda servicio gratuito para cocción de alimentos y carga de dispositivos.

En la cabecera provincial, Eléctrica Total ejecutó la solinera del proyecto de desarrollo local Gomate, de 30 kW de potencia y 120 kW de almacenamiento, con 67 paneles solares.

Además, ha sido fundamental en la iluminación de espacios públicos: Ranchuelo es el primer municipio villaclareño con una avenida completamente iluminada con lámparas solares de 400 vatios, y ha instalado sistemas fotovoltaicos en puntos críticos como el Cuerpo de bomberos, la estación de la Policía y el policlínico, así como en el sistema de bombeo de agua.