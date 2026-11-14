Eléctrica Total, impacto social e independencia energética en la comunidad (+Audio)

La mediana empresa Eléctrica Total y el proyecto de desarrollo local Agua Purita implementan en Villa Clara varias iniciativas de alto impacto social e independencia energética, que abarcan desde sistemas de semáforos para toda la provincia hasta una cafetería de 24 horas junto a la Autopista Nacional.

Luego de siete días de prueba, el primer semáforo instalado en un punto de la circunvalación de la urbe capital provincial marcó el inicio de un proyecto que llevará estos equipos de forma gratuita a toda la central geografía, declaró a la prensa Ernesto Yander Torres Matos, uno de los creadores de Eléctrica Total y Agua Purita.

Asimismo, comentó, tras más de cinco años sin restaurarse, la locomotora de vapor (Doña Flor) que identifica la entrada del municipio de Ranchuelo recuperó su esplendor con retoques de pintura y soldadura, al tiempo que el propio tramo de la autopista en que se encuentra ubicada ganó visibilidad nocturna mediante la instalación 16 lámparas solares.

Junto a la locomotora, también se prevé inaugurar una cafetería que funcionará las 24 horas y será 100 por ciento (%) fotovoltaica; la idea es replicar el concepto de las antiguas paradas de descanso que se instalaban en la autopista, pero con tecnología solar, precisó el especialista.

Reinaldo Andino González, otro de los líderes, explicó que se diseña una lavandería ecológica móvil: contenedores con lavadoras y sistema fotovoltaico incluido para operar fuera de la red, donde las personas pesan la ropa sucia, llevan su detergente y realizan el proceso de autoservicio; la intención es que la idea nazca en Ranchuelo, rescatar la lavandería del municipio y luego poner puntos móviles en la cabecera provincial.

Complementar la oferta del territorio con procederes faciales y dentales con fines meramente estéticos como blanqueamientos, revisiones y limpieza es el propósito de Sonrisa Plus, un nuevo centro cuyo montaje se encuentra hoy a un 90 % de ejecución, informó Torres Matos.

“Aunque hemos recibido cuestionamientos incluso por no ubicar estos centros de alta calidad en Santa Clara, la decisión responde a la voluntad de desarrollar los municipios, pues las cabeceras ya cuentan con varios actores económicos, mientras que los territorios son los que hoy impulsan el desarrollo de la provincia, destacó.

De igual forma, recuperar la biblioteca del pueblo, cuya estructura de techo se derrumbó completamente, para convertirla en un café literario en coordinación con Cultura deviene otro de los anhelos de estos emprendedores.

Mediante donaciones y montajes gratuitos en círculos infantiles, hogares de ancianos, la unidad de trámites, la funeraria, el policlínico y otras instalaciones, Eléctrica Total y Agua Purita continúan apostando por extender su compromiso social mucho más allá.

Además, Eléctrica Total ha sido fundamental en la iluminación de espacios públicos: Ranchuelo es el primer municipio villaclareño con una avenida completamente iluminada con lámparas solares de 400 vatios, y ha instalado sistemas fotovoltaicos en puntos críticos como el cuerpo de bomberos, la estación de la Policía y el policlínico, así como en el sistema de bombeo de abasto de agua.

En abril de 2026, durante la primera Feria de Energía Sostenible en Villa Clara, Eléctrica Total presentó una guagua equipada con paneles solares que funciona como estación de carga móvil, una de las principales novedades del evento.