El proyecto de vida de Yoan y Mayara (+Audio)

Yoan- «Yo me dedicaba a vender queso en la autopista y a trabajar con los campesinos para buscarme la vida, y me puse en función de solicitar tierras para sembrar y trabajar. Es mucho lo que ha cambiado nuestra vida en apenas siete meses. Imagínate que antes trabajaba para los demás campesinos y ahora produzco para mi familia y para el pueblo y se ven los resultados».

¿Qué área te entregaron y que has logrado hacer en este poco tiempo?

Yoan- «Me entregaron cuatro caballerías, o sea, más de 50 hectáreas, y ya cogí 80 quintales de frijoles que gran parte de ellos los vendí en las ferias de Santa Clara y Placetas, y ya tengo también 32 cabezas de ganado. Pero no me detengo, sigo limpiando áreas y sembrando, 3 hectáreas más de frijoles, 8 de yuca y tengo 3 mil matas de plátano sembradas. Hay que sembrar mucho, no se puede dejar descansar la tierra para que no vuelva a brotar el marabú. Y el plan mío es seguir creciendo, esto hay que cogerlo en grande».

Mayara Ramos Moreno exhibe la elocuencia de la profesora de Historia que hoy acompaña al esposo en la ruda tarea de poner la tierra a producir. Y es que en el campo, sin la mano de la mujer los cultivos se marchitan. Para no hablar de cuánto necesitan los animales que les endulce la vida una cariñosa mano femenina.

Mayara- «A nosotros siempre nos ha gustado el trabajo en el campo porque es como un surtidor de riquezas que se ganan honradamente y por eso pedimos tierras y tenemos que decir también que nos han ayudado mucho. Usted ha sido testigo del afecto y aprecio que nos tienen todos, hasta el ministro de la Agricultura. Y nos sentimos muy bien porque mientras sembramos ya estamos planificando para sembrar más, tenemos ganado, y hacemos lo que el país necesita y nos está pidiendo».

Ya cuentan hasta con una buena vivienda terminada en plena finca.

Mayara- «Sí, nos hicieron una buena casa con pozo de agua y todo, y nos van a poner la electricidad mediante paneles solares. Todo muy bien».

Ustedes son como la prueba de que nuestros jóvenes pueden hacer su proyecto de vida en Cuba

Mayara- «Claro que sí, nosotros somos jóvenes y nos gusta el campo, queremos hacer la vida aquí en nuestro país. Y demostramos además que trabajando sí se puede avanzar y tener un buen nivel de vida».