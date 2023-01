El diputado: imagen del pueblo

En Cuba, ser diputado al Parlamento no entraña otro privilegio que el de estar al servicio del pueblo y a él entregarse, sin escatimar en tiempo y esfuerzos.

Desde la creación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976, no han existido sector de la sociedad ni oficio, por más humildes que parecieran, que no hayan estado representados por este tipo altruista de mujeres y hombres, sin importar el color de la piel ni, ¡mucho menos!, la procedencia social; al final, lo que decide es el mérito, nada más.

Cuando el gran líder azucarero Jesús Menéndez era representante a la Cámara, le ocurrió en Camagüey una anécdota propia de aquellos años de discriminación. Alojado en un hotel de la ciudad, un miembro del entonces Partido Socialista Popular, en el que militaba el General de las Cañas, fue a visitarlo y, al preguntar por él, le respondieron que el representante Menéndez no estaba en su habitación, «sino su chofer, un negrito alto y flaco».

En ese entonces no era común que un hombre de la raza negra y descendiente de esclavos africanos llegara a ocupar, como lo hizo Menéndez, tan alto cargo; de ahí, aquella irónica confusión.

Hoy, nada de eso sucede, y el Parlamento es tan variopinto como la propia sociedad. Ahora, abocados a las elecciones nacionales, convocadas para el venidero 26 de marzo, de nuevo la representación estará signada por las cualidades individuales y la personificación de los diversos sectores de la sociedad, con el 50 % de los diputados provenientes de entre los delegados de base, esos servidores públicos electos de manera democrática en las votaciones de noviembre pasado.

Conceptualmente, José Martí, ese hombre luz que en este mes de enero arriba al aniversario 170 de su natalicio, definió al diputado, y cito: «Hombre encargado por el pueblo para que estudie su situación, para que examine sus males, para que los remedie en cuanto pueda, para que esté siempre imaginando la manera de remediarlos. La silla curul es la misión: no es la recompensa de un talento inútil, no es el premio de una elocuencia incipiente, no es la satisfacción de una soberbia prematura».

Mejor dicho, imposible. Al referirse a que un diputado tiene el deber y la obligación de cumplir una vez que ocupa tan alta condición, afirmó el Héroe Nacional cubano: «Diputado es imagen del pueblo: óbrese para él, estúdiese, propáguese, remédiese, muéstrese afecto vivo, sea el afecto verdad. […]

«La diputación no se incuba en el pensamiento ambicioso: se produce por el asentimiento general. Todos creen útil a uno: uno es nombrado por todos: nombrado realmente por el bien hecho, por la confianza inspirada, por la doctrina propagada, por la esperanza en lo que hará. El hombre útil tiene más derecho a la diputación que el hombre inteligente. El inteligente puede ser azote: el útil hace siempre bien».

Bajo esos preceptos martianos, se conciben el papel y el deber de nuestros diputados. Tal y como define la Constitución de la República en su artículo 115, la condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos. Durante el tiempo que emplee en el desempeño efectivo de sus funciones, percibe la misma remuneración de su centro de trabajo y mantiene el vínculo con este, a los efectos pertinentes.

Y aunque son electos por las respectivas provincias, sea de procedencia o por conveniencia del país, no representan a un determinado territorio, sino a la sociedad en su conjunto, y pueden ser revocados en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley.

Nuestro líder histórico, Fidel Castro, artífice del proceso de constitución de los órganos del Poder Popular, al referirse a los valores que deben caracterizar al diputado, significó: «Los valores que defendemos son muy sagrados, son muy altos, son muy poderosos, son los valores de la patria, son los valores de la Revolución, son los valores del socialismo, son los valores de la justicia, son los valores de la igualdad, son los valores de la dignidad y del honor del hombre. Esos valores tienen un peso tremendo».

En estos momentos, cuando culminan cinco años de dura labor legislativa del Parlamento, donde fueron aprobadas decenas de leyes y decretos leyes, con resalte para la Constitución de la República, en el 2019, y el Código de las Familias, en el pasado 2022, se cierra esta legislatura y se convoca a otra, igual de desafiante y compleja, que pondrá a prueba a los diputados cubanos.

Los que resulten aprobados y tomen posesión de sus cargos tendrán retos de alta complejidad. Se pondrá a prueba su inteligencia y capacidad de entrega al pueblo.

De cómo se realiza su nominación y elección, tal y como establece la Ley Electoral, Ley 127, hablaremos en un próximo comentario.