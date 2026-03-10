Egresan profesionales del Diplomado de Periodismo en Villa Clara

En la Sala de Pinturas Españolas del Museo Provincial de Artes Decorativas, de Santa Clara, recibieron sus títulos de manos de Roxana Soto del Sol, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en esta central geografía.

El viaje que emprendieron no fue sencillo, la historia de la prensa, el rigor de la gramática, la exigencia del periodismo impreso, la intensidad de la radio, la técnica audiovisual y la multimedialidad del periodismo hipermedia, transcurrió mezclado con grandísimas responsabilidades personales y laborales.

«El título que hoy recibieron es solo eso, un punto de partida, el verdadero periodista comienza a formarse en la práctica diaria, en la calle, en la búsqueda de la verdad; ahora deben comenzar a formarse en eso que García Marquéz llamó el mejor oficio del mundo», subrayó Soto del Sol, al dirigirse a los graduados.

Yanet Méndez Castillo, jefa del Departamento de Marketing y Comunicación de la Dirección Provincial de Banco de Crédito y Comercio (Bandec), resultó la mejor graduada del curso, una oportunidad que agradeció infinitamente.

En la ocasión estuvo presente Ania Leidy Falcón Abreu, al frente del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, así como directores de medios y presidentes de delegaciones de base de la UPEC.