Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina ratifican solidaridad con Cuba (+Audio)

En tiempos de amenazas imperiales para nuestra Patria, la solidaridad con Cuba se multiplica por doquier. Desde diversas latitudes, egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), formados en Villa Clara, envían sus mensajes de aliento, amor, respeto y agradecimiento a una isla querida que los asumió como hijos.

Phillip Gai Lony, de Sudán del Sur, hoy reside en Canadá y no olvida los abrazos y las enseñanzas que recibió en esta tierra amada.

«Estoy en contra del bloqueo contra Cuba, Cuba es un país soberano, el cubano comparte todo lo que tiene, yo soy resultado de esa solidaridad, los cubanos me dieron educación, salud, me atendieron como familia, los niños huérfanos que estuvimos en Cuba aún recordamos el amor que recibimos, allí nos formamos como buenos seres humanos», dijo Phillip.

Phillip Gai Lony, de Sudán del Sur, hoy reside en Canadá y no olvida los abrazos y las enseñanzas que recibió en esta tierra amada.

Desde esta América Nuestra llegan los mensajes, con la certeza de que Cuba No está sola. Los Doctores Sebastián Tiozzo, de Argentina y Marcos Musselli, uruguayo, saben de la patria de Martí y de Fidel, donde crecieron como profesionales y seres humanos.

«Quiero enviar un fuerte abrazo al pueblo cubano cuando el imperio ha recrudecido el bloqueo, a nuestros hermanos les decimos: sigan luchando, Cuba sigue siendo el símbolo de la dignidad, ese farol que nos ilumina, la esperanza de un mundo mejor, llamamos a alzar la voz, a no claudicar; de Cuba aprendimos de medicina, pero también de humanidad, y supimos también que las ideas son más importantes que las armas, que la dignidad vale más que todo el oro del planeta, por todo ello apoyamos al pueblo cubano», expresó Sebastián, mientras Marcos insistió en el criterio de que «Cuba no es amenaza para ningún país del mundo, siempre ayudó a otros pueblos, Cuba no está sola».

Somos cubanos nacidos en otras tierras, como nos denominó nuestro Comandante en Jefe, afirmaron los Doctores Adac Mendoza, de Nicaragua y Nicolás Kessler, de Córdoba, Argentina, hoy especialista en terapia intensiva.

Nicolás Kessler se formó “en los valores del pueblo cubano”. Hoy lleva ese legado a su familia.

«Estoy aquí dando mi apoyo al pueblo cubano que ha sufrido un bloqueo genocida y ha resistido, dando todo por el mundo, Cuba ha enviado ayuda humanitaria al planeta con médicos, enfermeros, en esa isla querida se han graduado médicos con conciencia humana y revolucionaria, y hoy estamos trabajando en nuestras tierras como nos enseñó Fidel, hoy decimos: gracias, pueblo cubano», puntualizó Adac.

Por su parte, Nicolás reconoció que se formó «en los valores del pueblo cubano, integrando ciencia y conciencia, tengo un cariño grande por Cuba, quiero que esta tierra que es mi segunda patria, transite este momento con paz y sin sufrimiento, siempre vamos a estar al lado de Cuba», concluyó Nicolás.