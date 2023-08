Dr. Juan Carlos Dupuy Núñez: «Fidel: el legado de un hombre que sigue siendo luz» (+Audio)

«En Cuba fui director del Banco Provincial de Villa Clara, director del Hospital del municipio de Remedios, jefe del Departamento de Hospitales de la Dirección Provincial de Salud, y he cumplido ocho misiones médicas en el exterior, con la impronta del Comandante en Jefe de ayudar al que lo necesita sin pedir nada a cambio», explica este profesional de renombre.

Dupuy aclara que en su trayectoria ha cumplido tres misiones permanentes en Eritrea, Nigeria y República Bolivariana de Venezuela, mientras que las emergentes han sido en Guatemala durante el año 2005, en coincidencia con la fundación del Contingente Henry Reeve, «por lo cual tuve la dicha de sostener muchos intercambios con Fidel, que me permitieron aquilatar su estatura de líder y gran ser humano», sentencia.

Hasta Guatemala llegó por las afectaciones de intensas lluvias, luego fue a Liberia, en el período del 2014-2015, cuando enfrentó la epidemia del ébola junto a los hermanos de esa nación africana, y en Paquistán, Perú y Turkiye, prestó sus servicios a poblaciones muy dañadas por terremotos.

En su bregar como especialista de las Ciencias Médicas, agradece a Cuba y a Fidel las múltiples misiones internacionalistas, servir a su pueblo, dar un beso al mundo, y nada más.

Hoy, Dupuy recuerda una anécdota importante con Fidel, en la reunión de jefes de misiones de Programas Integrales de Salud: «yo estaba al frente de la brigada en Eritrea y me hizo 149 preguntas sobre esa nación. Al entrar, Fidel me saludó, me preguntó en qué país estaba, se puso la mano en la barba, en tanto me saludaba y me dijo ¡Ah, Eritrea!; me dio unas palmadas en la espalda, me convidó a entrar al salón, comenzó el intercambio y empezó la secuencia de preguntas, allí pude apreciar el interés por los destinos de los pueblos del mundo, a partir de esas preguntas se hicieron monografías de los países donde Cuba tenía el Programa Integral de salud, se interesó por la preparación, la formación académica, a partir de sus propuestas hicimos la primera Facultad de Medicina en Idioma inglés en África y pusimos corazón a ese proyecto que nació en 2003.

«Nunca olvido que al final del intercambio me dijo: te he preguntado más de Eritrea por ser el país que menos conocía, hay que ayudar a ese país. Puedo asegurarte que para mí aquel día fue y es una lección de vida», asevera emocionado el Dr. Dupuy.

Hoy recuerda nítidos los múltiples encuentros con Fidel, la sencillez de un gigante, la enseñanzas de un líder que no pensaba solo en Cuba, sino en la vida de todos los habitantes del planeta, el don más sagrado de los seres humanos.

Sobre el nacimiento del Contingente Henry Reeve narra: «A finales del 2005 fuimos convocados a la ELAM para asistir a las víctimas del huracán Katrina, nunca llegó la respuesta del gobierno de Estados Unidos; él visitaba la institución, dialogaba con nosotros, tuvo la feliz y noble idea de crear la Brigada Henry Reeve, sabía que los eventos naturales, catástrofes y epidemias irían creciendo, entonces avizoró el trabajo y responsabilidad que tendría este Contingente, y como siempre, no se equivocó, desde entonces, hemos estado en los cinco continentes, para ayudar a pueblos afectados por fuertes lluvias, huracanes, y epidemias como la COVID y el ébola».

El Dr. Dupuy sabe que su destino ha sido entregarse, y eso también lleva el legado de ética y de patriotismo del Comandante en Jefe.

«Vinieron las intensas lluvias de Guatemala y allí fue la primera misión en la práctica de la Henry Reeve, en una Mesa Redonda el Comandante preguntó por mí, le dijeron que yo estaba en Guatemala, y pidió que yo fuera a Pakistán a dirigir la brigada allí, y asistir a las víctimas del devastador terremoto, todo el tiempo nos transmitió confianza, respeto a la idiosincrasia de cada país, siempre recibimos el apoyo y sus mensajes alentadores», enfatiza.

«Somos lo que hemos podido ser porque él siempre ha estado con nosotros, me queda el Fidel humano, detallista, siempre iba hasta el final, ¿por qué preguntar, por ejemplo, del clima de Eritrea? y es que eso está vinculado a la educación y la salud de un pueblo, fue nuestro salubrista mayor, y siempre nos acompañará en cada paso que demos en la vida, tanto en Cuba como en el exterior», dice con sano orgullo quien hoy, con más de 50 años de edad, asegura que seguirá cumpliendo cualquier misión si un ser humano de este planeta necesita de sus servicios de amor.