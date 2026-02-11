Donan tabacaleros villaclareños paneles solares en Placetas y Remedios (+Audio)

Placetas: energía para centros vitales

En Placetas, la entrega benefició al policlínico del poblado de Falcón, al hogar de ancianos, al hogar materno y a las telecomunicaciones. Protagonizaron el gesto los tabacaleros Linnel Marrero y Orelvis Peñate, quienes se esfuerzan por ayudar a toda persona que necesite apoyo, en especial a los de bajos recursos.

El policlínico de Falcón agradeció especialmente la ayuda la doctora Yudelmis Agramonte, directora del centro, expresó su satisfacción por el impacto positivo de esta acción, ya que ahora logran garantizar el funcionamiento del lugar y al mismo tiempo ayudar a todas las familias de la zona.

Remedios: compromiso con la salud

En Remedios, el productor de tabaco tapado Noel Rolando Benítez Fernández, uno de los más destacados del país, ratificó su compromiso con su tierra, al donar kits fotovoltaicos para garantizar que todas las instituciones de salud del municipio cuenten con este tipo de energía.

Impacto comunitario

Gracias a estas acciones, los centros médicos y sociales dispondrán de una fuente de energía constante y sostenible, lo que mejora la calidad de vida de los pobladores y fortalece la atención sanitaria y comunitaria.