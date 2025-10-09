Dividió Villa Clara con Granma en la Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara y los Alazanes de Granma dividieron honores este jueves en la continuación del sexto tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol en partidos disputados en el estadio Augusto César Sandino de la ciudad de Santa Clara.

En el primer encuentro los orientales se llevaron la victoria con pizarra final de cinco carreras por tres, gracias a la rebelión del cuarto episodio donde anotaron 4 veces al conectar 2 imparables, un triple y un doble y flaquear la defensa local con un costoso error del torpedero Jonathan Moreno.

Números Finales:

GRA - 5 – 7 – 1

VCL – 3 – 5 – 2

G: Yurisen Blanco.

P: Raidel Alfonso.

JS: David Bellas.

En segundo choque de la fecha, los anaranjados de Ramon Moré se desquitaron por la vía de la lechada una carrera por cero, gracias al excelente trabajo monticular del derecho de Cifuentes Alain Sánchez, que tiró completo con 3 ponches propinados y al cuadrangular del jardinero izquierdo Osman Caruncho por la banda derecha ante el perdedor Joel Mojena.

Números finales:

VCL – 1 – 6 – 1

GRA – 0 – 4 – 0

G: Alain Sánchez.

P: Joel Mojena.

HR: Osman Caruncho.

Luego de estos resultados ambos elencos prosiguen en la zona baja de la tabla de posiciones de la 64 Serie Nacional de Béisbol. Los alazanes de Granma tienen 12 triunfos y 14 reveses y los Leopardos de Villa Clara 8 éxitos y 18 descalabros.

El tope particular marcha favorable a los granmenses 2 triunfos a uno y se reanudará el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Sandino santaclareño y con transmisión de CMHW por la frecuencia 840 AM.