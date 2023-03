Díaz-Canel: «Darlo todo por representar a este pueblo digno» (+Audio, Video y Fotos)

Díaz-Canel fue nominado como candidato a diputado por Santa Clara, ciudad de la Patriota y Benefactora Doña Marta Abreu de Estévez y del Comandante Ernesto Che Guevara.

Presidente cubano ejerce su derecho al voto en Santa Clara

El mandatario cubano, hijo de esta tierra, donde inició y consolidó su carrera política, concedió declaraciones a la prensa nacional, internacional y a los medios de comunicación de la provincia, donde resaltó la trascendencia de este día de Patria y unidad.

Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso, CMHW

«Siempre ha sido costumbre en los procesos electorales que los candidatos hagan recorridos y compartan con el pueblo, por centros de trabajo, comunidades, pero estas elecciones tienen un contenido que las singulariza», declaró.

«Se han realizado durante siete semanas recorridos muy honestos, sinceros, donde la población no sólo habló de su disposición de votar y defender la estrategia del voto unido; sino que además, se reflexionó sobre los problemas fundamentales de la población cubana, en un momento muy complejo, a causa de las 243 medidas del bloqueo que recrudeció el Gobierno de Trump, mantenidas por Joe Biden y la aplicación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, así como la decisión de mantener a Cuba en la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo con la calumnia y la mentira que hay detrás de eso», dijo.

Significó cómo las personas, con absoluta sinceridad, han manifestado en esos intercambios con sus candidatos todas las preocupaciones que marcan la vida de las cubanas y los cubanos, y en ese sentido señaló: «Que la gente haya explicado eso, que lo hayan hecho con respeto y transparencia, con la intención de que sus candidatos tengan ese conocimiento profundo de la situación en cada lugar, es un símbolo de confianza, porque les exigen también a sus representantes; esto indica un camino que debe trazar la Asamblea Nacional en el perfeccionamiento de su trabajo, ese aporte de este ejercicio democrático y participativo está latente, incluso, antes de ejercer el voto en las urnas, y de conocerse el resultado de la votación», opinó el mandatario cubano.

Más adelante recalcó que «hay que sistematizar los encuentros con la población, ya vamos chequeando cada una de las inquietudes, se han resuelto algunos temas, se les da seguimiento, y la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad como desafío, de reestructurar su sistema de trabajo en la relación diputado-población, continuar el Cronograma Legislativo, aprobar nuevas leyes, lo cual entraña una alta responsabilidad para esta Asamblea. También hay que proseguir la estrategia económico-social del país, superar la difícil situación que atravesamos y vencer el bloqueo».

Este es un país que se transforma en medio de muchas complejidades, retos y desafíos, acotó el mandatario cubano.

Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso, CMHW

En su diálogo con periodistas nacionales y extranjeros recordó que «llegamos a este día como parte de un ejercicio verdaderamente democrático, de participación popular, hay sensibilidad para escuchar a las personas, que han planteado en muchos espacios sus inquietudes, así se renuevan los compromisos, las actitudes, y cuando se ve este proceso intenso, emancipador, que conmueve, que emociona -porque hay que ver cómo la gente apoya este proceso en medio de situaciones complejas- entonces se percibe ese sentimiento de lucha, sin pesimismo, con esperanza, confianza, y entonces uno dice: voy a darlo todo por representar a este pueblo digno que merece la prosperidad que hemos soñado por décadas, y cuando se viene aquí, se viene a ejercer un ejercicio consciente, un derecho ciudadano y se cumple un deber como revolucionario y cubano, así defendemos la Revolución, el Socialismo, la Patria», manifestó Díaz-Canel.

En otra parte de su intervención, en respuesta a interrogantes de la prensa extranjera, el Presidente cubano condenó las acciones y campañas enemigas para denigrar estas elecciones.

En ese sentido expresó «hay que ver cómo las redes sociales amenazan, con odio, que van a hacer ataques a los sitios web, que hay ataques cibernéticos y uno dice: si las elecciones no representan nada, si sin tan malas ¿por qué están tan preocupados?»

Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso, CMHW

Sobre las declaraciones del gobierno y la embajada de EEUU con respeto a las elecciones argumentó: «Siempre tienen una narrativa hostil a Cuba, y nosotros no vivimos pendientes de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora, y mentirosa ¿para qué se ponen las embajadas en un país? Para que represente ese país, y fomente la amistad, las relaciones bilaterales; sin embargo, la embajada de EE.UU. hace lo contrario, les dicta a los gobiernos lo que tienen que hacer, y nosotros no lo aceptamos, somos tan soberanos e independientes que no estamos pendientes a una opinión de la embajada norteamericana. En buen cubano, nos “resbalan” las opiniones irrespetuosas del gobierno de EE.UU. Habría que ver cómo reacciona el gobierno norteamericano si nuestra embajada, que actúa con ética y respeto, hiciera lo mismo con la de Estados Unidos, ellos actúan con falsa moral, dicen que defienden y se preocupan por el pueblo cubano, y, sin embargo, rompen esa narrativa».

Y sentenció: «Pensemos en una Cuba con un sistema de salud y educación privatizados, ¿cuál será el futuro de esos jóvenes? Cada familia cubana hace esta reflexión a la hora de votar en las urnas. No ha sido el único momento de una situación compleja y dificultades en Cuba, pero la gente siempre responde, hay muchas agencias que armaron un show de que habrá un alto por ciento de abstención, la respuesta la dará cada cubano, yo tengo confianza, confío en el pueblo».

Foto: Presidencia Cuba.

Sobre el rol de la juventud cubana y acerca de los impactos de la emigración, también reflexionó el Primer Secretario del Comité Central de Partido Comunista.

«El mundo entero está viviendo las complejidades del tema migratorio, y tiene que ver con el paradigma del sueño americano, hay una crisis internacional multidimensional que se recrudeció por la Covid, y la gente emigra para buscar nuevos caminos; sin embargo, cuando salen de sus países, se rompió el discurso, aparecen actos de xenofobia, discriminación y se construyen muros en vez de puentes. La emigración es fundamentalmente joven, y claro que nos preocupa, se nos va fuerza de trabajo calificada, se nos van los jóvenes, yo siempre pienso que muchos regresarán, esta es su Patria, siempre el cubano lleva un sentimiento de amor a su Patria, excepto los que son irreconciliables con nuestro proyecto social; pero un alto número lo hacen por condiciones económicas y tratan de buscar oportunidades; sin embargo, no todos cumplen su sueños y a veces se frustran porque hay muy buenos profesionales y no pueden ejercer, siendo personas altamente calificadas», señaló.

Foto: Presidencia Cuba.

Otro punto del conversatorio con los colegas de la prensa versó sobre la atención a las nuevas generaciones, tan imprescindible en estos tiempos.

«Vamos a tratar a los jóvenes como personas muy importantes de la sociedad, hay que escucharlos, darles participación, trabajar con ellos, con los directores de empresas hemos insistido, ¿qué oportunidad le damos a los jóvenes recién graduados? Y siempre que vamos a una entidad les preguntamos a las muchachas y los muchachos, si les dan posibilidades de desarrollarse, de criticar, de proponer, de desarrollarse, y hasta ahora, los que vimos en las empresas visitadas respondieron positivamente, aprecio cambios, pero un director de empresa se debe sentir apoyado cuando le entra un grupo de jóvenes formados con alta calificación, y que se empiecen a cuestionar todo, porque eso provoca cambios necesarios y crecimiento, hay que darles oportunidades de capacitarse , de hacer Diplomados, Maestrías, Doctorados», puntualizó.

Díaz-Canel ponderó, asimismo, el protagonismo de los trabajadores y las mujeres en el Parlamento.

«Están representados todos los sectores, las mujeres, que son mayoría, más del 50 %, también los trabajadores, mucho de lo que hacemos tiene que ver con estrategias económicas y sociales, por tanto, será muy importante que los trabajadores en la producción y los servicios y en su función de diputados propongan qué más podemos hacer, y mejorar la situación en el país, las discusiones en los colectivos obreros deben llevarse a la Asamblea Nacional con estas nuevas ideas».

Villa Clara presentó una nómina de 32 candidatos a diputados al Parlamento cubano, más del 50 % son mujeres, se activaron 1523 colegios electorales de 956 circunscripciones y previamente se efectuaron durante siete semanas, 885 encuentros de los nominados con el pueblo en comunidades vulnerables, centros laborales y estudiantiles, plenarias y actividades político-culturales, todo ello como preámbulo del fortalecimiento de nuestra democracia.

A propósito de los retos y desafíos de esta X Legislatura, afirmó el Presidente del país: «En primer lugar, cómo superamos esta situación tan difícil que hoy enfrenta la nación, y llevar adelante la estrategia económica social, la segunda prioridad es el ejercicio legislativo que hay que cumplir, y la tercera, cómo dar continuidad a los planteamientos de las personas en estos recorridos y como mantenemos ese estilo. Hay que decir que muchas cosas que han manifestado las personas ya se han estado resolviendo, otras se explican, porque por el momento no hay solución para todo, pero si arrancamos un pedacito a los problemas cada día, podremos avanzar».

Foto: Ramón Barreras Valdés

De la significación de esta fecha aseveró: «Hoy es un día de fiesta, de confirmación, de ratificar nuestras convicciones de que vamos por más y con la certeza de que vamos a tener una nueva victoria», concluyó.