Día territorial de la Defensa en Villa Clara (+Audio)

En el encuentro participaron también Amaurys Rodríguez Linares, presidente del Consejo de Defensa en Manicaragua, y Madelaine Hernández García, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Consejo de Defensa provincial y del Gobierno en Villa Clara. De igual manera asistieron los directivos municipales de las principales entidades locales.

En un primer momento, la máxima autoridad de la Defensa en Manicaragua, de conjunto con la vicepresidenta de esta dirección, explicaron la situación actual del territorio.

Como parte del subgrupo de Energía, Oreisy Monzón Jiménez, jefe del área técnica de la UEB Empresa Eléctrica Manicaragua, expresó que las mayores dificultades en el servicio energético se encuentran en poblados de la zona montañosa, como Pico Blanco y Bermejo y en los clientes de la subestación La Piedra.

Durante la jornada sabatina los presentes conocieron las disímiles dificultades en el abasto de agua de la urbe cabecera y las posibles soluciones o alternativas que se aplican ante esta situación.

La producción y comercialización de alimentos fue otro de los aspectos fundamentales a debate en el Consejo de Defensa Municipal de Manicaragua.



