Destacan contribución del pensamiento político de Raúl Castro

Raúl Castro Ruz, líder de nuestra Revolución y el hombre fiel que siguió el Comandante en Jefe en los sueños libertarios de nuestra Patria, no solo fue el combatiente, el guerrillero, el estadista, sino, además, que se convirtió en un pensador que asumió las doctrinas de izquierda de nuestro país y del mundo y las adaptó a nuestras realidades.

Así opina la Máster en Estudios Sociopolíticos, Marilín Moreno Pérez, profesora auxiliar de la Facultad del Partido “Carlos Baliño” de Villa Clara, quien ha investigado profundamente la obra y legado del General de Ejército.

«Dentro de las cualidades de Raúl, ha sido relevante su pensamiento desde el inicio de las luchas que trajeron el triunfo, el exilio, la guerra de guerrillas, la fundación del II Frente Oriental Frank País, la conducción del país, la reestructuración del aparato revolucionario de acuerdo con los diferentes momentos de la revolución», puntualizó la experta.

Pero, ¿cómo han aportado las ideas de Raúl Castro en la conducción de los procesos revolucionarios en Cuba?

Al respecto señaló Moreno Pérez: «sus ideas aportan a la conceptualización de las ideas de la dirección política de la sociedad, demostró la necesidad de defender las ideas, persuadir, y lograr los objetivos deseados».

De acuerdo con la investigadora, Raúl, protagonista de cada página de las luchas emancipadoras de la etapa revolucionaria ha realizado aportes con su ideario a las doctrinas políticas de nuestro país, con la conjunción de los conceptos de izquierda, las ideas martianas, marxistas leninistas y fidelistas, y asumió, además, la contribución de otras figuras de nuestro país como Carlos Baliño, Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, quienes sedimentaron las concepciones y el alma de nuestro pueblo.

«En todo ese ideario han jugado un papel importante las responsabilidades militares, políticas, asumidas por Raúl en el proceso revolucionario, y cómo fue alcanzando madurez con un pensamiento cosmovisivo que le permitió sedimentar su ideario político», dijo.

El ideario político de Raúl es brújula hoy para las nuevas generaciones de dirigentes del país, aseveró la profesora e investigadora.

Dentro de sus aportes esenciales figuran «potenciar el papel del Partido Comunista, desarrollar habilidades comunicativas, evitar errores conceptuales en el proceso de la política de la sociedad, asegurar las relaciones efectivas entre dirigentes y dirigidos, aplicar la democracia proletaria, el empleo consecuente de la política de cuadros, la sensibilidad, responsabilidad política y la unidad como esencia para alcanzar el triunfo y lograr un socialismo próspero y sostenible» dijo.

«La acusación que hoy intenta hacer el Gobierno Norteamericano contra el General de Ejército Raúl Castro, viola todas las leyes internacionales y es un acto infame sin argumentos sólidos contra un hombre símbolo de nuestra Patria», consideró finalmente.