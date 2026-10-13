Vicepresidente de la República destaca avances en la producción de arroz en Villa Clara

Durante una reunión en la sede del Gobierno provincial, con la presencia de Susely Morfa González, primera secretaria del Partido aquí, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, la directora de la Empresa Agroindustrial de Granos "Emilio Córdova", Yanelys Saborido, informó sobre las 30 mil toneladas de arroz cáscara húmedo, más de 14 mil listas para consumo, que permitirán superar el volumen previsto para este año.

Fotos: Ramón Barreras Valdés

Saborido explicó que estos resultados se deben a la labor cooperada entre la empresa estatal y las formas de gestión no estatales, y aseguró que en el 2027 la provincia continuará creciendo y plantará no menos de 15 mil hectáreas.

Valdés Mesa insistió en que la provincia, poseedora de agua, está en condiciones de autoabastecerse de arroz a más tardar en el 2028, y profundizar en lo que se debe hacer para disminuir su precio.

En el caso del frijol, el delegado provincial de la Agricultura Ihosvani Martín Peña, explicó que se concentra la siembra en el frío con más de 8 mil hectáreas, y en la semilla y las variedades están hoy los principales obstáculos para crecer.

Fotos: Ramón Barreras Valdés

El vicepresidente de la República señaló que lo que más consumimos es granos, y hay que priorizar su producción, sin olvidar que aún no están satisfechas las necesidades de viandas, hortalizas y frutas.

Enfatizó en la necesidad de sembrar más maíz, para los humanos y para alimento animal, que junto a la soya, resulta imprescindible para aumentar la producción porcina.

«Para atrás no se puede retroceder ni un milímetro, planificar, liberar las fuerzas productivas, estimular a los productores y sacar bien las cuentas, porque cuando los precios sean especulativos, el Gobierno responde al pueblo, debe intervenir y no dejarlo a merced del mercado», enfatizó.

Fotos: Ramón Barreras Valdés

La producción de soya, en la que apenas se crece en 4 hectáreas, es la asignatura pendiente, y es necesario involucrar a todos los municipios, una premisa obligatoria para crecer en la cría de cerdos.

Un enfoque similar reclamó para las plantas oleaginosas que se deben montar en programa, buscar los productores y contribuir a la soberanía alimentaria del municipio.

«Hay que trabajar mucho y despojarnos de la mentalidad de importar», enfatizó finalmente el vicepresidente de la República.