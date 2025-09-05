Destaca ministro de Justicia en Villa Clara importancia de nueva política para el asesoramiento jurídico

Los participantes, profesionales del derecho de varias provincias cubanas, ponderaron la necesidad acompañar legalmente a instituciones, organismos de la administración central de Estado y entidades en el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

El ministro cubano de justicia, Oscar Silvera Martínez, presente en el encuentro, resaltó la importancia de intercambios de este tipo en un contexto de ordenamiento jurídico en el país.

Silvera Martínez explicó que el evento dota de herramientas y conocimientos a asesores jurídicos de los gobiernos provinciales sobre esta nueva política, aprobada el pasado mes de julio en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Temas como la contratación, los impuestos, los estatutos y el derecho laboral y otros aspectos regulados jurídicamente marcaron igualmente la agenda del evento.