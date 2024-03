Desde Venezuela, por nuestros pueblos del Sur, por Cuba, una sola bandera (+Audio)

Con vítores a las Revoluciones Cubana y Bolivariana y el respaldo a las causas justas del continente y del resto del mundo, cerró sus puertas el XIII Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba que durante dos días sesionó en Maracay, capital de Aragua.

En la clausura quedó instalada la Sesión Conjunta del Consejo Legislativo de ese Estado Bolivariano, a cargo de su Presidente, el Mayor José Arias. En sus palabras, se refirió a la vigencia del pensamiento de Bolívar y de Martí y de los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, cuyo legado estuvo muy presente en esta cita de hermandad. También propuso crear un Frente Legislativo Antimperialista Internacional de América Latina.

«Los hombres y mujeres que luchamos por la autodeterminación de nuestros pueblos le gritamos al mundo que defenderemos nuestra soberanía. Proponemos ante ustedes la creación del Frente Legislativo Antimperialista Internacional de América Latina para defender la Revolución, un frente legislativo que permita defender a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico, Palestina y todas las causas nobles en cualquier parte del planeta», enfatizó.

Más de cien participantes de catorce Estados venezolanos, colaboradores cubanos, diputados y concejales, así como representantes de nueve países asistieron al encuentro solidario.

En la sesión final se encontraban presentes el Embajador cubano en este país, Dagoberto Rodríguez; la Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, América Pérez y el diputado y presidente de la Comisión Cuba-Venezuela, profesor Ricardo Molina.

Del amor a la isla, habló el General de División Pedro Luis Álvarez Bellorín, Secretario General de Gobierno del Estado de Aragua, y Héroe del 4 de febrero, quien dio una cordial bienvenida a los compatriotas cubanos «que han sido nuestro ejemplo, ustedes serán y son siempre inspiración para el mundo porque mantenerse de pie, enfrentando a un enemigo común, el Imperio Norteamericano y seguir derrotándolo en todos los campos de batallas es un acto de coraje y resistencia, aquí en este recinto nos estamos llenando de patria, de conciencia, de revolución», dijo emocionado.

Durante dos días de jornadas de debates, en el evento se alzaron las voces por la autodeterminación de los pueblos, la paz y la unidad frente a las agresiones imperiales. Así quedó expresado en la Declaración Final, dada a conocer por el diputado José Gregorio Colmenares, miembro de la Comisión de Solidaridad Cuba-Venezuela.

Entre otras propuestas, el documento llama a «incrementar las acciones de solidaridad con las causas justas de los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Palestina, Puerto Rico, República Árabe Saharaui Democrática y otros, multiplicar en redes sociales y espacios digitales los mensajes para enfrentar las campañas de mentiras de los emporios mediáticos del imperialismo, defender la identidad de nuestros pueblos contra el neocolonialismo cultural, exigir la exclusión de Cuba de la ilegítima lista de países patrocinadores del terrorismo, impuesta de manera unilateral e ilegal por el Gobierno de Estados Unidos, realizar acciones de movilización en todos los continentes para que Estados Unidos ponga fin al recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero que daña el desarrollo y bienestar del hermano pueblo de Cuba».

El respaldo a los Gobiernos bolivariano y cubano, instalar la Cátedra Revolución en tres tiempos, para investigar el pensamiento de Bolívar y Martí, Chávez y Fidel, y los actuales procesos en ambas naciones, nombrar las brigadas de solidaridad José Antonio Bottini Marín, en reconocimiento al legado y trayectoria de este amigo solidario, organizar el Tercer Vuelo de la Solidaridad Bolívar-Martí, así como introducir en la educación venezolana el estudio de la obra La Edad de Oro, de José Martí, resultaron otros acuerdos.

De igual manera, la declaratoria propone la creación en Aragua en un parque que lleve por nombre La Edad de Oro para acercar a los niños al Apóstol cubano, y contribuir al Octavo Seminario Internacional por la Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, que tendrá lugar en Guantánamo, Cuba, en mayo de este año.

Con honda emoción se escucharon las palabras de agradecimiento del Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero Rodríguez. Tony habló de la inspiración de los cinco para mantenerse firmes mientras permanecían encerrados en cárceles norteamericanas, y recordó que entre esos símbolos estuvieron el Che y Fidel.

Sobre las colosales tareas actuales dijo a los asistentes a la cita internacional «Cada uno de nosotros tenemos las tareas que nos tocan en cada momento, “Haga cada uno su parte de deber, y nada podrá vencernos” como nos enseñó Martí, esa debe ser nuestra brújula. Si yo me declaro martiano, fidelista, chavista, si digo ¡Yo soy Fidel!, hay que ser leales a esa prédica, ellos nos enseñaron el camino, nos mostraron la Revolución, y eso hay que llevarlo día a día, tenemos problemas económicos, carencias, el bloqueo, la lucha diaria, pero les aseguro que Cuba resiste, vive y vencerá. Si usted ama la paz y la solidaridad, si enfrenta cualquier injusticia en el mundo, si no le da al imperialismo ni un tantico así, usted está en el bando correcto, de los que aman y fundan, no se cansen, no se desalienten, ¡hay que luchar hasta la victoria siempre!», concluyó emocionado.

El argentino Norberto Champa Galiotti, Coordinador de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, propuso trasladar esta Declaración final a todos los países de América Latina y el Caribe «No hay dudas de que cuando extendamos la solidaridad con Cuba, con Venezuela, con las causas justas, la única forma de vencer y conquistar nuestros derechos es luchando, siguiendo el camino que nos marcan Bolívar, Martí, Fidel, Chávez, el Che, los actuales gobiernos cubano y bolivariano, vamos a trabajar en la propuesta de conformar el Parlamento Antiimperialista Latinoamericano y Caribeño y en la idea de hacer un gran movimiento mundial contra el bloqueo», acotó.

Así, con banderas de muchas naciones en alto, abrazos, con acuerdos contundentes para extender la solidaridad, y con la consigna de “Cuba y Venezuela, una sola bandera”, cerró sus puertas el XIII Encuentro de Solidaridad con Cuba, que devino cita internacional por las causas justas de este mundo.