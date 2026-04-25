Desde la ciencia y la industria, villaclareños empujan la patria

En la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) Primero de Mayo, de Villa Clara, no se detienen las voluntades de los hombres y mujeres que allí laboran con el propósito de continuar produciendo bienes y servicios para el pueblo. El colectivo de esta emblemática fábrica ha sido testigo y acompañante del esfuerzo de su directora, quien acaba de recibir uno de los más altos reconocimientos que otorga la Central de Trabajadores de Cuba.

La medalla Jesús Menéndez, estímulo a toda una vida de entrega, fue concedida recientemente a varios villaclareños con una inmensa obra de servicio a la Patria. Entre ellos, destaca Maricel Montero Lago, quien durante casi dos décadas ha estado al frente de la INPUD.

En declaraciones a nuestra emisora, Montero Lago explicó que la fábrica ha logrado encadenamientos productivos con el sector no estatal, fundamentalmente con dos mipymes dedicadas al molido de plástico —un tema que apunta a la economía circular— así como a la producción de envases, cajas eléctricas, tomacorrientes e interruptores. Precisó que trabajan con las mipymes Dipá y Gomate para la comercialización mayorista de productos electrodomésticos.

El objetivo, afirmó, es lograr en un futuro no muy lejano que se puedan ensamblar en la fábrica producciones como ollas arroceras, ollas de presión eléctrica y ventiladores, para que estos productos —que hoy se importan completamente armados— puedan llevar la marca INPUD, reconocida a nivel nacional. La directora dedicó el lauro a su colectivo de trabajadores, a su consejo de dirección y a su familia.

Ciencia e innovación al servicio de la agricultura

Otra de las condecoradas fue la Doctora en Ciencias Agrícolas Aydiloide Bernal Villegas, presidenta del Consejo Científico de la red del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) en el país. Bernal Villegas habla en presente del trabajo de muchos años y aseguró que la medalla que ahora luce en su pecho significa mucho más compromiso.

La investigadora explicó que dirige la producción de un proyecto nacional dedicado a la obtención de un bioproducto estimulador y protector de diferentes cultivos. Comentó que trabajan encadenados con centros de investigación como el Instituto de Viandas Tropicales de Santo Domingo, con campesinos de los alrededores y con entidades del sector azucarero en casi todos los municipios de Villa Clara.

Su propósito inmediato es registrar ese producto, que llaman Fenol, con el nombre de Biocañafel, pues se obtiene a partir de residuos de la propagación in vitro de la caña de azúcar. Subrayó que este bioproducto no solo estimula el desarrollo de los cultivos sino que los protege en diferentes momentos, en línea con el llamado a producir orgánicamente y fomentar la agroecología.

Visiblemente emocionada, confesó que vive con especial alegría el reconocimiento porque pudo compartir el acto con su hija, a quien espera inspirar para que siga el ejemplo de su padre.

«El corazón no me cabe en el pecho»

También fue condecorado el Doctor en Ciencias Irenaldo Delgado Mora, director del INICA en Villa Clara, un centro de alto rigor científico desde donde todos los días, como él mismo afirma, «se empuja un país».

Delgado Mora explicó que su centro es el único de referencia internacional en suelos en la provincia, y que allí realizan pasantías de estudiantes, pruebas de validación e introducción de nuevos cultivares adaptados a las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de la caña.

Al recibir la medalla Jesús Menéndez, confesó que el corazón no le cabía en el pecho. Dijo sentir orgullo y privilegio, sobre todo en un momento en que se confirma la convicción que uno tiene para defender esta patria. Recordó que hace unos días participaron en la firma por la patria, y ratificó que están dispuestos y listos a defender el precio que sea necesario.

«La patria se defiende desfilando»: llamado al primero de mayo

Por su parte, Maglin del Sol Martínez, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en Villa Clara, subrayó que este año, en el contexto del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ir a la plaza a desfilar con unidad, colorido y entusiasmo es una muestra fehaciente de la unidad en torno al proceso revolucionario.

Aseguró que sobran razones para demostrar que la patria se defiende, y adelantó que en el desfile del Primero de Mayo estarán representados todos los sectores y actores económicos: mipymes, trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local, jubilados y pensionados, y el pueblo en general, cantándole a la vida y a la patria, y diciendo bien alto que la patria se defiende.