Desde este martes, pago a jubilados en sistema bancario de Villa Clara (+Audio)

Al decir de Fernández, haya o no fluido eléctrico, todas las entidades pagadoras priorizan y organizan ese proceso para facilitar el cobro de la pensión.

La funcionaria insistió en que Trasval agiliza el traslado del efectivo a los municipios, y ratificó que ante los problemas con el transporte «aprobamos que el pensionado emita un documento con su firma para autorizar a un familiar o vecino a cobrar su chequera».

Para ello, dijo, solo se exige presentar el carné de identidad de ambos en las entidades pagadoras.

El director de Cadeca en Villa Clara Osvaldo Bermúdez informó que casi todas las operaciones en sus sucursales son on line, y por ello se limitan y por momentos se paralizan, debido a problemas de conectividad, sobre todo cuando falta la electricidad.

«La única labor manual que realizamos a partir de los terceros miércoles de cada mes, es el pago a los jubilados, a quienes le garantizamos el ciento por ciento del efectivo de su chequera mensual, al igual que el resto del sistema bancario y la empresa de Correos», afirmó Bermúdez.