Banco Popular de Ahorro en Villa Clara: análisis de los resultados económicos y financieros en 2025 (+Audio)

Jueves, 29 Enero 2026 12:00

La apertura de nuevas cuentas de ahorro, la recuperación de deudas vencidas, así como el incremento de la cartera de colocación de financiamiento en las mipymes, resultaron prioridades del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara durante el 2025.

Retos que este año también se posicionan entre los urgentes para revitalizar la economía cubana. 

Con la plantilla cubierta a un 99.3%, el BPA en Villa Clara entregó 36 mil 886 tarjetas magnéticas y ejecutó trabajos constructivos y de mantenimiento de sucursales en Placetas, Santa Clara, Ranchuelo y Manicaragua. 

En constante chequeo, se realizaron 17 acciones de auditoría y control interno que garantizaron la transparencia y responsabilidad del gremio en cada operación desarrollada. 

Rubinelson Zaldívar, vicepresidente del BPA en Cuba, destacó los resultados económico-financieros de la provincia,  una de las mejores del país. 

Zaldívar informó que la nación desde el 2024 prioriza el cambio de la matriz energética también en las direcciones y sucursales bancarias, para mejorar las condiciones de trabajo y el servicio al público. 

En este sentido, dijo que el país dispone ahora mismo de 49 paneles solares, de ellos 5 se le asignaron al territorio para viabilizar la atención al público. 

Por su parte Yosvany Morales Cordero, director del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara, se refirió a los retos para el 2026, para mantener un servicio de calidad a los clientes. 

Durante el análisis de la gestión del año 2025, se reconocieron a trabajadores jubilados con más de 30 años de servicio y a las sucursales destacadas, ubicadas en Santa Clara, Vueltas y Camajuaní.