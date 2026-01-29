Banco Popular de Ahorro en Villa Clara: análisis de los resultados económicos y financieros en 2025 (+Audio)

Retos que este año también se posicionan entre los urgentes para revitalizar la economía cubana.

Con la plantilla cubierta a un 99.3%, el BPA en Villa Clara entregó 36 mil 886 tarjetas magnéticas y ejecutó trabajos constructivos y de mantenimiento de sucursales en Placetas, Santa Clara, Ranchuelo y Manicaragua.

En constante chequeo, se realizaron 17 acciones de auditoría y control interno que garantizaron la transparencia y responsabilidad del gremio en cada operación desarrollada.

Rubinelson Zaldívar, vicepresidente del BPA en Cuba, destacó los resultados económico-financieros de la provincia, una de las mejores del país.

Zaldívar informó que la nación desde el 2024 prioriza el cambio de la matriz energética también en las direcciones y sucursales bancarias, para mejorar las condiciones de trabajo y el servicio al público.

En este sentido, dijo que el país dispone ahora mismo de 49 paneles solares, de ellos 5 se le asignaron al territorio para viabilizar la atención al público.

Por su parte Yosvany Morales Cordero, director del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara, se refirió a los retos para el 2026, para mantener un servicio de calidad a los clientes.

Durante el análisis de la gestión del año 2025, se reconocieron a trabajadores jubilados con más de 30 años de servicio y a las sucursales destacadas, ubicadas en Santa Clara, Vueltas y Camajuaní.