Del bagazo al Sol: agroindustria azucarera de Villa Clara reconvierte matriz energética

Lo que antes dependía de la quema de combustibles fósiles y de la vetusta infraestructura de los ingenios, hoy empieza a mirar al cielo y a diseñar programas de transición energética.

La empresa de Logística AZUMAT, a la que también se sumó ESAZUCAR, dio los primeros pasos, donde se han instalado paneles solares que permiten generar una parte significativa de la energía necesaria para su operación, comenzado a escribir un nuevo capítulo de la historia energética del sector.

La implementación de energía solar no solo ayuda a reducir costos, sino que también disminuye la dependencia de combustibles importados, lo que es crucial en el actual contexto.

A pesar de los desafíos, las perspectivas son optimistas y se espera en el más corto plazo se amplíen las iniciativas en esa dirección. El camino no es sencillo y no se trata de sobrevivir a los apagones, pero el Sol podría ser el aliado que devuelva la vitalidad a la geografía agroazucarera villaclareña.