Conmemoran en Villa Clara 330 aniversario del primer Cuerpo de Bomberos de Cuba

En la voz del mayor Jailer Pérez Noguel, llegó la felicitación del Ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas, a los combatientes del cuerpo de bomberos.

«Más que una felicitación, estas palabras llevan el agradecimiento a quienes, por encima de sus propias vidas y su propia seguridad personal, ponen siempre la integridad de las cubanas y cubanos, en el sagrado cumplimiento de su deber», precisa la misiva.

En el acto, encabezado por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara, así como jefes y oficiales del Ministerio del Interior, sobresalió el reconocimiento personal y colectivo a aquellos héroes, muchas veces anónimos, protagonistas de momentos importantes de nuestra historia, en la preservación de lo más sagrado: la vida de los cubanos.

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