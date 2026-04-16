Confieren réplica del machete de Máximo Gómez a Universidad Central y a destacado periodista espirituano

Aquí la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio Susely Morfa González, acompañada por el general de división Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central, y la gobernadora de la provincia Milaxy Yanet Sánchez Armas, depositaron rosas rojas ante los nichos que inmortalizan el legado del Guerrillero de América y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo.

Como ya es tradición, desde 1986, en esta fecha, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez a un grupo de escritores, artistas, periodistas e instituciones culturales, que han defendido con su obra los más genuinos valores patrióticos, revolucionarios e internacionalistas de nuestro pueblo.

Luis Herrera Yanes, el más alto de los reconocimientos. Foto del autor.

El reconocido periodista Luis Herrera Yanes, quien ha sentado cátedra desde las páginas del prestigioso semanario espirituano Escambray, aseguró que recibir tan importante distinción en el Mausoleo Frente Las Villas constituye el más alto de los reconocimientos.

«A mantener vivo el legado de esos hombres y mujeres imprescindibles de la historia patria he dedicado toda mi vida; considero que tanto sacrificio y amor por esta tierra jamás podrá ser olvidado».

El rector de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Dr. Luis Antonio Barranco Olivera, igualmente recibió la Réplica del Machete de Gómez, lo hizo en nombre de estudiantes y profesores de la casa de altos estudios más multidisciplinaria del país, a la cual el Che convocó a pintarse de obrero, de negro, de mulato.

Entregan Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez a la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Foto del autor.

La jornada también estuvo marcada por la evocación a los mártires que reposan en el Mausoleo Frente Las Villas, una llama eterna que marca el sendero para siempre.