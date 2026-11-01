Concluyó jornada de reconocimiento a innovadores de Villa Clara con taller sobre el Che

Organizado por la cátedra honorífica de la ANIR que dirige Rubén Peña, en este vigésimo cuarto taller los participantes debatieron sobre el legado del Che y subrayaron la vigencia de su pensamiento.

Realizado en el Complejo Escultórico "Ernesto Guevara", tuvo como momento especial el reconocimiento al esfuerzo creador, con la entrega de la réplica del carné de innovador, de Fidel Castro y la estatuilla del Ché, a Jorge Luis Hernández Fernández, de la empresa filial Agroindustrial Azucarera "Carlos Baliño", del municipio de Santo Domingo.

Innovadores en el Taller que auspicia la Cátedra "Ernesto Che Guevara", de la ANIR

La estatuilla del Che, colectivamente también le fue conferida a la Empresa Geocuba.

Asimismo recibieron diplomas de reconocimiento la Plaza "Ernesto Che Guevara", el Hospital "Celestino Hernández", la Empresa Filial Agroindustrial Azucarera "Carlos Baliño", Geocuba, Tabaco Torcido y Educación Provincial.

Con este encuentro, Villa Clara cierra una jornada iniciada el primero de octubre, y más que un homenaje se convirtió en un llamado a mantener vivo el espíritu innovador y a no detenerse ante las dificultades, con la certeza de que la creatividad y el esfuerzo colectivo siguen siendo armas decisivas en los momentos difíciles.

Presidida por el funcionario del Comité Provincial del Partido, Yausvel Árbolaes Hernández, y Liudmila Domínguez Rodríguez, presidenta de la ANIR; la jornada concluyó con la certeza de que la creatividad y el esfuerzo colectivo siguen siendo armas decisivas en los momentos difíciles, y con el compromiso de los innovadores villaclareños de mantener su paso firme en la búsqueda de soluciones para la provincia y el país.