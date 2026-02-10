Con la mira en retos económicos y sociales, sesionó en Encrucijada Pleno del Comité Municipal del Partido (+Audio)



Durante el encuentro, Idalsis Fabré Machado, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, señaló que se cuenta con potencialidades reales que demandan una reorganización más efectiva del trabajo, el fortalecimiento de la gestión económica y una mejor captación de ingresos para su redistribución en función del desarrollo local.

La producción de alimentos ocupó un lugar central en los debates, con énfasis en la diversificación productiva y el fortalecimiento del autoabastecimiento municipal. En ese sentido, se insistió en la necesidad de aprovechar mejor las capacidades productivas existentes, perfeccionar el funcionamiento de las cooperativas y consolidar los encadenamientos productivos.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, subrayó la importancia de diversificar las producciones, fortalecer la relación con los productores y avanzar hacia el autoconsumo de las entidades, así como incrementar las exportaciones.

En este contexto, Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdoba, explicó que para el presente año la entidad se propone impulsar programas de exportación con metas concretas.

Saborido Pérez detalló la creación de un área de desarrollo destinada a los cultivos exportables, diferenciada y potenciada para cumplir el plan previsto, como vía para generar financiamiento propio y sostener nuevas siembras.

Asimismo, se evaluó el desempeño de otras empresas y unidades empresariales de base, llamadas a incrementar su eficiencia y revertir pérdidas, con el compromiso de contribuir de manera más activa a la economía local.

Otros temas abordados incluyeron el impulso del comercio, la producción de materiales de la construcción, acciones para la recuperación de la infraestructura del municipio y la atención priorizada a personas en situación de vulnerabilidad. También se analizó el trabajo con las organizaciones de base, el vínculo con las comunidades y la atención integral a los jóvenes.