Comunicado oficial de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara 

Por tal motivo, a partir de las informaciones ofrecidas por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Superior, la dirección de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara dispone:

La semana del 9 al 13 de febrero se dedicará a la recuperación de exámenes pendientes.

El segundo período iniciará el 16 de febrero.

Todos los años de las diferentes carreras y formaciones se ubicarán, a partir del inicio del período, en sus municipios de residencia, en el policlínico más cercano, con el fin de mantener el proceso docente educativo.

Durante las dos primeras semanas del período, se impartirán los cursos optativos y electivos, según las carreras y años.

Los estudiantes de años terminales y de pluriempleo se mantienen en la educación en el trabajo; de ser necesario, tienen alojamiento garantizado.

Los jefes docentes de cada municipio, junto con los profesores, serán los encargados de conducir este proceso desde las diferentes carreras y escenarios docentes.

Se utilizará el aula virtual https://www.aula.vcl.sld.cu/ para acceder y gestionar materiales docentes. Esta plataforma es gratuita y puede ser actualizada sistemáticamente por docentes, jefes de asignaturas, disciplinas y programas.

Se entregarán en formato digital, a todas las carreras y años, carpetas con los contenidos de las asignaturas para su autopreparación.

Se mantendrá la comunicación necesaria entre estudiantes y claustro, para garantizar la organización y calidad de los procesos.

Se crearán grupos de WhatsApp entre estudiantes y profesores de cada carrera y año, para aclarar dudas.

Los estudiantes del colegio universitario se incorporan al preuniversitario correspondiente, hasta tanto se retome la normalidad.

Ante cualquier incidencia, se debe reportar a:

Jefe de año de la carrera

Vicedecana docente de la facultad

Decana de la facultad.

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara