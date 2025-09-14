Comienza proceso eleccionario de la FEU en la casa de altos estudios villaclareña (+Audio)

Como uno de los momentos más especiales para los jóvenes que se forman como profesionales, ya comenzó en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas el proceso eleccionario de la Federación Estudiantil Universitaria.

Con el inicio de un curso muy complejo por la difícil situación económica que atraviesa el país, los alumnos se hacen protagonistas de estas elecciones, donde elegirán a sus compañeras y compañeros que por su liderazgo los representarán en la organización, dijo Eduardo Estrada Soriano, estudiante de cuarto año de Licenciatura en Física y presidente de la FEU en la casa de altos estudios villaclareña.

«El proceso eleccionario inició del 3 al 15 de septiembre, con la preparación de comisiones electorales en las facultades y la comisión electoral a nivel universitario además de las elecciones en las brigadas de segundo a cuarto año», explicó el líder juvenil.

Señaló, por otra parte, que también se sumarán al proceso los estudiantes de primer año.

«Ellos no pueden iniciar este proceso hasta que no sean miembros de la organización, desde el 30 de septiembre ellos tendrán sus asambleas de brigada después de su ingreso a la organización», aclaró.

Y añadió que «a partir del primero de octubre debemos comenzar el proceso eleccionario a nivel de facultades y en su extensión, luego de 15 días, lo iniciamos a nivel universitario».

Sobre las características de estas elecciones especificó que «el voto es secreto, individual, y democrático, con una gran responsabilidad, estamos eligiendo a los estudiantes que nos van a representar desde las brigadas hasta las facultades y a nivel universitario, por lo tanto, debe ser un proceso muy transparente».

El curso que inicia es muy retador, marcado por complejidades económicas y sociales, pero también por los compromisos del alumnado de ser fiel a su historia y su legado, además, con la inspiración de que será un año dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y al aniversario 80 de su entrada a la Universidad de La Habana, institución donde confesó en reiteradas ocasiones que se hizo revolucionario.

«Será un curso habitual de septiembre a julio, hace varios años, desde la pandemia de la COVID-19, no teníamos un curso con esa extensión, tenemos la tarea de fortalecer el funcionamiento de la organización, volver a las esencias y objetivos fundacionales de la FEU, que es representar al estudiantado», afirmó.

Y más adelante ratificó: «Este es el año del centenario de Fidel y el Secretariado Nacional organizó el proceso "Aquí me hago yo fidelista", por el aniversario 80 de la entrada de Fidel a la Universidad de La Habana».