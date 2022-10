Comenzó en Villa Clara proceso asambleario XI Congreso de la Upec (+Audio)

«Cuando nos trazamos esa meta, todavía nuestro país no estaba viviendo los efectos de la guerra comunicacional de cuarta generación desde que el 27 de noviembre, hace dos años, empezó su fase más aguda y que tuvo su momento más difícil el 11 de julio del pasado año; y este proceso XI Congreso se realiza en medio de un conflicto político-comunicacional que se trata de imponer al país, lo cual nos mueve a avanzar en la modernización del sistema de comunicación en Cuba», dijo Ronquillo Bello.

En el encuentro, los colegas de Vanguardia se refirieron a los grandes desafíos enfrentados en estos años, marcados por la Pandemia y una compleja situación económica.

En ese contexto, a pesar de las adversidades -incluso la pérdida de queridos compañeros de trabajo- supieron crecerse, y buscaron alternativas y maneras de hacer, como el empleo del teletrabajo, y otras fórmulas para seguir cumpliendo su deber social de informar al pueblo.

Foto: Ramón Barreras Valdés

Hacia la modernización del sistema de prensa en Cuba

Modernizar el sistema de prensa en Cuba, avanzar en la transformación digital de este medio, y de la publicación humorística “Melaíto”, seguir cambiando los códigos de la comunicación a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, insertarse en las plataformas de las redes sociales para llegar a un mayor número de audiencias, y fortalecer la hegemonía de los medios públicos con lenguajes más modernos, fueron algunos tópicos abordados la reunión.

El máximo dirigente de la organización en el país explicó que recientemente el Secretariado del Comité Central del Partido aprobó un experimento en 15 medios públicos cubanos para avanzar en los modelos de gestión económica y editorial.

«Hay que cambiar los modelos de comunicación en el país en un contexto muy difícil para la prensa, que sufre problemas financieros, de carencia de tecnologías, de falta de recursos, de transporte, pero lo que no ha faltado es la vocación de servicio de los periodistas cubanos. Hay que hacer un monumento a los periodistas junto con el pueblo cubano», manifestó el dirigente del gremio, quien afirmó que «en medio de tantas dificultades, hemos enfrentado un golpe político comunicacional en el país, y no hubiera sido posible enfrentar lo sucedido el 11 de julio si no contáramos con un sistema de comunicación y medios públicos como los que tiene la Revolución».

Foto: Ramón Barreras Valdés

Más adelante expresó que en los debates previos al XI Congreso, estos temas deben salir sobre el tapete, para avanzar en las transformaciones del modelo de prensa en la isla, más acordes a las realidades del Siglo XXI. «Estamos abocados a las transformaciones más profundas del sistema de prensa de la Revolución después de 1959», consideró.

En declaraciones a la prensa, Ronquillo Bello recordó que, en el VII Congreso de la Upec, Fidel dijo que tal pareciera que la Internet hubiera sido creada para nosotros. «Y Fidel, viejo guerrillero, acostumbrado a quitar las armas al enemigo en defensa de la Revolución, vio en Internet una oportunidad para los revolucionarios. Los periodistas cubanos están preparados para tomar esas armas y defender nuestra Revolución», puntualizó.

Presidente de la Upec rinde homenaje al Che en Santa Clara

Previamente, el Presidente de la Upec en el país rindió tributo al Che Guevara en el Memorial donde se custodian los restos del Guerrillero Heroico y su Destacamento de Refuerzo, en un homenaje donde estuvo acompañado además por Bolivia Tamara Cruz, miembro del Comité Central y Maritza Romero, funcionaria del Comité Provincial del Partido.

Visiblemente emocionado, luego de depositar una ofrenda floral en el recinto sagrado, Ronquillo hizo silencio en señal de compromiso eterno ante el nicho del Che y posteriormente, se refirió al legado del hombre paradigma del Siglo XXI.

Foto de la autora.

«El Che tiene una combinación de figura de leyenda, mística, con el revolucionario práctico, el teórico que estudió el marxismo, el crítico más profundo de la Revolución y del marxismo», declaró.

Afirmó en otra parte de sus declaraciones que «el debate público sobre los temas más escabrosos de la vida cubana, él siempre consideró que debería hacerse públicamente. Es una figura deslumbrante, fue estoico, jamás aceptó ninguna prebenda ni beneficios, llevó a su nivel más alto la idea martiana de que Patria es Humanidad, y dio su vida por esa idea».

Al concluir, el máximo dirigente de los periodistas cubanos consideró que el Che está en muchas dimensiones, «en esa dimensión mística, cuando los campesinos bolivianos lo consideran un Dios, esa misión sanadora del Che, en lo espiritual, en lo humano, en ese camino que nos ilumina cada día a los revolucionarios para continuar la lucha, por eso venir aquí siempre emociona profundamente, y nos reafirma que hay muchas cosas sagradas que defender. Regresar a estos lugares siempre nos despierta estos sentimientos», aseveró Ronquillo Bello, quien firmó el libro de visitantes del Complejo Escultórico, donde ratificó el compromiso de los periodistas cubanos de ser fieles a las ideas guevarianas.