"No me cansaré nunca de decirlo, soy mujer, negra, de la zona oriental del país, nací en Pilón, perteneciente a la provincia de Granma. Provengo de una familia humilde y me hice ingeniera industrial, soy Máster en Dirección, militante del Partido Comunista, delegada de circunscripción, eso sólo es posible en este país, por el que daré la vida siempre".