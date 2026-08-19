Celebran villaclareñas aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas (+Audio)

En medio de un contexto muy complejo para el país, con serias limitaciones y problemas que laceran la vida diaria por los impactos del bloqueo, las villaclareñas se aprestan a festejar el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas, una fecha que se celebra el próximo 23 de agosto y que vuelve a reencontrarnos con la historia y con una revolución dentro de la revolución que emancipó para siempre a las hijas de esta isla.

En Villa Clara, el acto central por la efemérides será este 19 de agosto en el céntrico Parque Vidal de la ciudad de Santa Clara, con la satisfacción de ser provincia destacada, pero a sabiendas de que falta mucho por hacer, aseguró Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en este territorio.

«Las villaclareñas somos guerreras, y sabremos seguir adelante en estos momentos difíciles, con el orgullo de ser provincia destacada y de esforzarnos más por este territorio y por nuestro país», aseveró.

Será un momento propicio para el homenaje a quienes hacen por Cuba y por la Federación de Mujeres Cubanas, precisó la dirigente femenina, quien puntualizó que serán homenajeadas secretarias de bloques, dirigentes que han transitado por 5, 10 y 15 años en la organización, asimismo, los municipios destacados. De igual manera, se entregarán a veinte villaclareñas destacadas la Distinción 23 de agosto.

Significó que a todo lo largo y ancho de la geografía villaclareña se evocará este aniversario.

«Serán reconocidas mujeres con resultados en diversos sectores, y desde las zonas de defensa se realizarán actividades bajo la premisa Mi barrio por la patria, serán homenajeadas mujeres campesinas, productoras de alimentos, fundadoras de la FMC, dirigentes del Poder Popular, de la salud, el deporte, la cultura, entre otros», dijo.

«Y será también momento idóneo para honrar en su Centenario, al Comandante en Jefe Fidel Castro, fundador de la FMC, y gladiador en defensa de los derechos, la igualdad y equidad de las cubanas, así como el tributo y el amor a la eterna Presidenta de la organización femenina, Vilma Espín Guillois, quien llamó a las mujeres a ser las guerreras de estos tiempos», concluyó Díaz Rodríguez.