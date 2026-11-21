El acto estuvo presidido, además, por las máximas autoridades de la provincia Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas; además de jefes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y de organizaciones de masas.

Durante el claustro solemne fue conferida la Distinción 60 aniversario de la Docencia Médica al Comandante del Ejército Rebelde Doctor José Ramón Machado Ventura.

Al finalizar la conmemoración, el Comandante Machado Ventura transmitió una felicitación a los trabajadores de la Salud en Villa Clara, continuadores de aquellos galenos que estuvieron dispuestos a cristalizar ese sueño.

Previamente Machado Ventura, quien fuera ministro de Salud Pública cuando se forjó este sueño, acompañado de las máximas autoridades de la provincia y de Salud, depositaron una ofrenda floral ante el busto del eterno rector de esta Universidad Doctor Serafín Ruiz de Zárate Ruiz; pudieron constatar parte de la historia de la docencia médica en estas seis décadas, y el Doctor José Ramón Ruiz, investigador histórico le obsequió un libro de su autoría que recoge las páginas de este legado, en una institución que hoy ostenta la condición de excelencia y donde se han formado miles de profesionales de estas ramas del saber.

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