Carta del Che: letras inmortales en el Complejo Escultórico de Santa Clara (+Audio)

La noche del 3 de octubre de 1965, hace hoy 60 años, en un memorable acto, el Comandante en Jefe dio lectura a la carta para explicar la ausencia del Guerrillero Heroico en el recién constituido Comité Central de Partido, que asumió desde ese momento el nombre de Partido Comunista de Cuba.

Desde hacía algún tiempo, el enemigo especulaba sobre la desaparición del Che de la vida pública. Antes de partir hacia tierras africanas redactó la misiva donde renunciaba a todos sus cargos en Cuba.

«Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos», escribió. Y para perpetuar la trascendencia de la conmovedora misiva, el escultor José Delarra la incluyó como parte del complejo monumentario de la plaza santaclareña y en el museo dedicado al Che Guevara el visitante puede apreciar la fotocopia del histórico documento que Fidel hizo público hace seis décadas.