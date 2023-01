Brigada Sudamericana de solidaridad con Cuba rinde tributo al Che Guevara (+Audio)

Ante el monumento erigido al Guerrillero Heroico depositaron una ofrenda floral como símbolo de tributo eterno, y con muchos sentimientos encontrados recorrieron posteriormente el Memorial, ante los nichos que custodian los restos del Guerrillero de América y sus compañeros de lucha.

Posteriormente visitaron el Museo que atesora fotografías, objetos y documentos que dan fe del testimonio de la vida y obra del Che.

A su llegada, los brigadistas fueron recibidos por Iris Menéndez, delegada del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Villa Clara, y Milagros Artiles, directora de Relaciones Internacionales del Gobierno provincial.

En declaraciones a la prensa, un grupo de miembros entrevistados, expresaron su adhesión a las causas justas, su admiración al Che Guevara, al proceso revolucionario cubano, además de su condena al brutal bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

Mauricio Auza, de Bolivia: «Estuvimos en el 2001 en este lugar, y después de tanto tiempo y de los acontecimientos en nuestros países del Sur, es importante volver a un sitio como este, donde se encuentra la presencia, ejemplo y evidencia de la lucha del Comandante Che Guevara. En Bolivia también hemos vivido agresiones del Imperio; en 2019 el Golpe de Estado, y entonces, uno entiende con más argumentos las vivencias históricas del pueblo cubano frente a las agresiones del Imperio. La única forma de no sentirnos solos es ser parte del movimiento global de lucha contra el imperialismo, y ratificar justamente que Cuba no está sola porque los pueblos del mundo la apoyamos».

Melina Kushdir, Argentina: «Emociona estar en Cuba, particularmente en Santa Clara. Para nosotros en Argentina y a nivel mundial, el Che Guevara es un ejemplo de lucha, el hombre nuevo que todos aspiramos. Prácticamente su figura no se da a conocer en las escuelas de mi país, sólo los niños y los jóvenes conocen de él y su legado por parte de los que integramos movimientos políticos, sindicales, que levantamos la bandera del Che. Venir a Cuba es una experiencia bella. Yo formo parte de un Movimiento que se llama Argentina Rebelde, y vemos que Cuba es el horizonte para los pueblos del mundo. Por eso los apoyamos».

Susana Vázquez, Panamá: «Estar aquí es reconocer el valor histórico y la vida de quien vivirá para siempre en los corazones, él es ejemplo y modelo de autodeterminación de los pueblos de esta América morena, india, hispánica y son principios que deben perseverar para siempre. Es importante estar aquí porque cuando el Che se inició en estas luchas, éramos jóvenes, escuchábamos por radio, por onda corta, los mensajes que hoy patentizamos, Cuba no está sola y seguiremos luchando por los principios del Che».

Andrea Retamal, Chile: «Es mi primera visita fuera de Chile, siempre dije que cuando saliera de mi país, vendría a Cuba. En este Memorial he sentido una emoción gigante, me llevo de este viaje una visión real de Cuba, para desmentir muchas cosas falsas que se dicen de esta isla, porque el poder de la desinformación de los grandes medios es muy grande. Me impresiona la figura de Tania la Guerrillera, porque es la historia de la mujer en la Revolución. Me llevo la misión de difundir lo que he visto, yo sé que Cuba sufre una crisis económica que también impacta en todo el planeta, pero les digo que no están solos, que se sientan acompañados por todo el mundo».